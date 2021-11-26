Франция приостановила прием авиарейсов из стран южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Существующие вакцины от коронавируса могут утратить свою эффективность перед новым штаммом, предупреждают эксперты

Франция приостановила прием авиарейсов из семи стран юга Африки, в том числе из ЮАР, из-за нового штамма коронавируса. Запрет продлится не менее 48 часов и будет введен «немедленно», уточнили в офисе французского премьер-министра. Тем, кто прилетел из стран «группы риска» в последние две недели, власти предложили сдать ПЦР-тест.

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В Париже объявили, что приостановка авиасообщения затронет Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Эсватини и ЮАР. Ранее с похожим предложением выступила Европейская комиссия — но на уровне Брюсселя решение пока не приняли. Запрет на въезд путешественникам из ЮАР также ввели в Великобритании и Германии.

Французские власти ввели запрет из-за штамма B.1.1.529 — нового варианта коронавируса. Исследователи обнаружили у него более 30 мутаций в спайковом белке — это значительно больше, чем у преобладающего сейчас варианта «Дельта». В Южной Африке штамм B.1.1.529 менее чем за две недели стал доминантным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу проводит специальную встречу, посвященную новому штамму. Там планируют обсудить, как именно на B.1.1.529 реагируют антитела, выработанные в результате вакцинации. Ожидается, что варианту коронавируса могут дать особое название — как это было с альфа и дельта-штаммами.

Европейские биржи открылись в пятницу значительным падением на фоне новостей о новом штамме. Французский индекс CAC 40 упал на четыре процента, тогда как акции авиакомпаний потеряли до 10%. Столько же потеряли ценные бумаги Airbus — они снизились с 112 до 100 евро за акцию.

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