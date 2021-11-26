11 полицейских пострадали при стрельбе и беспорядках на Мартинике

Беспорядки на Мартинике начались в почти неделю назад

Не менее 11 полицейских получили ранения в результате стрельбы, а также в ходе беспорядков и погромов на французском острове Мартиника. Как сообщает BFM-TV со ссылкой на собственные источники, число пострадавших сотрудников правоохранительных органов могло достичь 17 человек. Участники погромов также открыли стрельбу по журналистам, в том числе фотографу агентства France-Presse.

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По данным СМИ, выстрелы прозвучали в городе Фор-де-Франс — административном центре Мартиники, заморской территории Франции. Одному из полицейских попали в руку, другому — в бронежилет. По крайней мере один жандарм получил «очень серьезные травмы», заявил спикер французского правительства Габриэль Атталь. AFP, со ссылкой на источник в МВД, сообщает о пяти полицейских с огнестрельными ранениями, а также еще пятерых пострадавших стражах порядка с травмами, полученными от попадания различных предметов, которыми участники беспорядков забрасывали силовиков.

В ночь с четверга на пятницу огонь открыли и по французским журналистам. Сотрудники AFP, BFMTV/RMC Sport и Abaca Press перемещались по городу на машине и остановились в одном из «спокойных» мест, чтобы издалека заснять сцены уличного насилия. В этот момент к ним подъехали мотоциклы с вооруженными людьми. Журналисты успели сесть в машину и не пострадали.

Протесты на Мартинике начались после призыва к забастовке против введения санитарных паспортов и обязательной вакцинации медработников. В ответ на беспорядки власти ввели комендантский час, однако это не прекратило протесты. МВД Франции сообщило о 21 задержанном.

Ранее массовые протесты охватили Гваделупу — заморскую территорию Франции, находящуюся в Карибском море в 120 км от Мартиники. Они начались после ужесточения санитарных ограничений и объявления об обязательной вакцинации медицинских работников.

►Баррикады, поджоги и грабежи: протесты на Гваделупе

Французские заморские территории Гваделупа и Мартиника переживают самый острый кризис за последние годы. Протест против санитарных мер, связанных с эпидемией коронавируса, стал поводом для всплеска недовольства, связанного с застарелыми социально-экономическими проблемами (высоким уровнем безработицы и бедности).

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