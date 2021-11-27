После 10 дней протестов в Гваделупе Париж пошел на уступки и пообещал обсудить автономию

Под конец второй недели ожесточенных протестов в Гваделупе, спровоцированных санитарными мерами, в Париже заявили о готовности обсудить автономию региона и пообещали создать тысячу рабочих мест для молодежи. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал министр заморских территорий Себастьян Лекорню в телеобращении к жителям архипелага.

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Ожесточенные протесты во французских заморских территориях Гваделупе и Мартинике продолжаются уже больше 10 дней. Поводом стало требование об обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения. К протестам против санитарных мер добавилось давнее социальное недовольство, вызванное высоким уровнем безработицы и бедности местного населения.

Протесты в Гваделупе и Мартинике начались 15 ноября и очень быстро переросли в массовые беспорядки. Ежедневно сообщается о столкновениях с полицией, погромах магазинов и нападениях на журналистов. МВД Франции сообщило о 10 раненых полицейских. Сотни человек были задержаны. Власти обоих заморских департаментов ввели комендантский час в вечернее и ночное время.

В качестве уступок протестующим правительство решило отложить срок обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения до 31 декабря. Также министр заморских территорий Себастьян Лекорню пообещал ряд мер социальной поддержки для жителей заморских территорий Франции в Карибском море и сообщил о «готовности» Парижа к диалогу по вопросу автономии Гваделупы.

34,5% жителей Гваделупы живет за чертой бедности. А уровень безработицы достиг 19%, и 35% — среди молодежи. Департамент также один из самых отстающих во Франции по темпам вакцинации от COVID-19. На середину ноября полный курс вакцинации там прошли только 21,3% населения. В целом по Франции этот показатель составляет 75,2%.

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