Во Франции назвали места с наивысшим риском заражения коронавирусом

Футбольные болельщики в баре в Страсбурге, июнь 2021 г.

26 ноября в журнале The Lancet Regional Health Europe были опубликованы результаты французского исследования о местах и обстоятельствах, связанных с дополнительным риском заражения коронавирусом. Работа охватывает период с мая по август 2021 года.

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Этим летом риск заражения значительно повышался при посещении баров и частных вечеринок. Для людей старше 40 лет ключевым фактором риска стали контакты с детьми, говорится в новой публикации французских ученых.

Исследование о местах и обстоятельствах дополнительного риска инфицирования идет во Франции с самого начала пандемии COVID-19. Его ведет Институт Пастера в сотрудничестве с Национальной кассой медицинского страхования, Национальным агентством здравоохранения и исследовательской компанией Ipsos.

26 ноября в журнале The Lancet Regional Health Europe опубликовали результаты четвертой части этой работы.

Новая «глава» охватывает период с 23 мая по 13 августа, когда во Франции постепенно открывались музеи, рестораны, бары и дискотеки. Этот же период связан с приходом во Францию особо заразного штамма Delta, быстро ставшего доминирующим.

Специалисты проанализировали данные 12 634 взрослых человек, сдавших положительный тест на коронавирус этим летом, а также 5 560 взрослых из контрольной группы (неинфицированных). В группе зараженных 68% были инфицированы вариантом Delta.

Где самые высокие риски заражения?

В июне-июле бары и частные вечеринки стали местами активного распространения коронавируса среди людей младше 40 лет. Риск заразиться в этом случае увеличивался для них в два-три раза.

На этот период пришелся Чемпионат Европы по футболу. Специалисты делают вывод, что встречи болельщиков могли сыграть роль в ухудшении эпидемиологической обстановки во Франции летом 2021 года. Аналогичные последствия наблюдались в Великобритании.

Дискотеки тоже стали местами особого риска со дня их открытия, 9 июля.

В группе людей от 40 лет и старше повышенный риск заражения связан с присутствием в их окружении детей, особенно маленьких. Если речь идет о детях младше трех лет, риск заражения увеличивается на целых 90%, если это дети 11-15 лет — на 30%.

С дополнительной угрозой связаны поездки на поезде (+30%), поездки на частных автомобилях вместе с близкими и друзьями (+30%), на такси (+50%). Наиболее опасный с точки зрения заражения транспорт — самолет (+70%), говорится в исследовании.

Дополнительные риски для всех групп связаны с проживанием в шелтерах и социальном жилье, с наличием детей, которых на какое-то время берут няни, с недавними поездками за границу и участием в «частных церемониях».

В каких местах дополнительных рисков не выявлено?

Примечательно, что городской общественный транспорт, кроме метро, не представляет дополнительных рисков заражения, утверждают французские специалисты. Да и метро, с точки зрения инфицирования, является значительно более безопасным видом транспорта, чем, например, самолеты. Дополнительный риск заражения в подземке оценивается в 20%.

В случае совместных поездок на частном автомобиле через онлайн-сервисы поиска попутчиков дополнительных рисков тоже не выявлено.

Никаких дополнитльных рисков заражения этим летом исследователи не установили в «местах культуры» и в магазинах, кроме маленьких магазинов шаговой доступности.

Повышенного риска этим летом не зафиксировано и в ресторанах. Вероятно, это объясняется тем, что летом клиенты сидели в основном на террасах, а окна заведений можно было оставлять постоянно открытыми, — говорит ответственный автор (corresponding author) исследования, эпидемиолог Арно Фонтане.

Не зафиксировано особых рисков также в местах отправления культа, при занятиях спортом, при посещении салонов красоты.

Ношение масок и проветривание помещений особо важны

Самые высокие риски заражения пришлись на закрытые, плохо проветриваемые помещения. Авторы исследования делают упор на важности проветривания помещений и ношения масок.

Арно Фонтане настаивает, что это особенно важно сейчас, когда в Европе ухудшается эпидемиологическая обстановка на фоне похолодания. Из-за наступления холодов люди чаще остаются в закрытых помещениях и реже открывают окна, что увеличивает риски заражения.

Эпидемиолог Арно Фонтане входит в Совет по COVID-19, консультирующий французское правительство. Он признает, что ученые не высказывались достаточно «ясно» относительно проветривания помещений, в результате чего многие люди до сих пор не до конца осознают важность этой меры.

«Хотя бы открытая дверь в коридор в помещении, например, в классе — это уже что-то, даже если лучше открыть окно», — отмечает он. Учитывая большие риски заражения, связанные с общением с детьми, Арно Фонтане настаивает, что важно не отступать от ношения масок и регулярного проветривания помещений в школах.

О чем в этом исследовании сообщалось ранее?

В опубликованной в марте части исследования, охватывающей период с октября 2020 по январь 2021 года, говорилось, что в 45% случаев инфицированные знали, кто из заразил. Среди этих случаев в 42% речь шла о заражении от человека, с кем зараженный непосредственно проживает, в 21% случаев — вне дома, но все еще в кругу родственников, в 15% случаях — на работе, в 11% случаях — в кругу друзей.

Частные встречи с родными и близкими, а также работа в офисах открытого типа – наиболее известные обстоятельства передачи вируса, говорилось в исследовании.

Там же утверждалось, что проживание в одном доме с детьми, которые ходят к няням, в школу или в детский сад, чаще всего представляет дополнительный риск заражения для взрослых. Причем наиболее высокие риски были зафиксированы в случае проживания с маленькими детьми, которых берут няни (+39%).

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