Президент Франции Эмманюэль Макрон ревакцинировался от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон прошел ревакцинацию от коронавируса и привился от гриппа. Об этом глава государства сообщил у себя в твиттере в понедельник, 29 ноября.

Реклама Читать далее

В окружении президента сообщили franceinfo, что Эмманюэль Макрон и первая дама Франции Брижит Макрон ревакцинировались от ковида и сделали прививку от гриппа в минувшие выходные.

«Глава государства намерен подать пример и поддержать вакцинационный импульс», — отметили в окружении президента.

Эмманюэль Макрон сообщал, что привился от коронавируса вместе со своей женой Брижит в конце мая. В конце декабря 2020 года сообщалось, что президент Франции сдал положительный тест на коронавирус и отправился на недельную самоизоляцию. Позднее стало известно, что в конце декабря переболела и Брижит Макрон.

По данным министерства здравоохранения, к вечеру 28 ноября более 7,2 млн человек во Франции получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. С 27 ноября во Франции ревакцинация открыта для всех взрослых жителей (18+). Бустерную прививку можно сделать через пять месяцев после получения последней дозы вакцины. Чаще всего бустерная доза – третья.

Ранее ревакцинация была открыта для отдельных категорий граждан, в частности для людей 65 лет и старше и людей, страдающих рядом заболеваний. Начать ревакцинацию всех взрослых от 18 лет власти решили на фоне пятой волны коронавирусной эпидемии. Бустерная доза станет условием продления санитарных пропусков.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться