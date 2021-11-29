Frontex выделит самолет для наблюдения за Ла-Маншем

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) c 1 декабря предоставит самолет для наблюдения за ситуацией в районе пролива Ла-Манш в целях предотвращения незаконной миграции. Об этом глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в воскресенье, 28 ноября, после переговоров с европейскими коллегами в Кале.

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По словам Дарманена, самолет Frontex «днем и ночью» будет «помогать французской, бельгийской и нидерландской полиции». Как отметил глава французского МВД, это поможет выявить случаи отправки мигрантов и вскрыть сети перевозчиков.

Накануне во французском Кале прошла европейская встреча, посвященная нелегальной и опасной миграции через Ла-Манш. В ней приняли участие министры, отвечающие за вопросы иммиграции из Франции, Германии, Нидерландов и Бельгии, а также представители Европейской комиссии, Европола и Frontex.

Встреча прошла после гибели в Ла-Манше 27 человек, отправившихся из французского Дюнкерка к британским берегам на надувной лодке.

В Кале не была представлена британская сторона. Франция отозвала приглашение главе МВД Великобритании из-за публичного письма британского премьера Бориса Джонсона президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В этом письме Джонсон призывает Францию принимать обратно всех мигрантов, добравшихся до британских берегов. В Париже раскритиковали само предложение, но особое недовольство вызвал тот факт, что послание Борис Джонсон опубликовал у себя в твиттере.

Жеральд Дарманен тем не менее подчеркнул, что встреча в Кале была не «антианглийской», но «проевропейской». Глава французского МВД признал, что многое еще нужно сделать для улучшения отношений между Парижем и Лондоном в сфере полицейского сотрудничества. Он подчеркнул, что отношения с Великобританией должны выстраиваться «на равных».

Глава МВД Франции также призвал Британию «взять на себя ответственность»: «ограничить экономическую привлекательность своей территории» для иммиграции и открыть «легальный путь» для просителей убежища.

Несмотря на ужесточение мер борьбы с нелегальной миграцией и опасность плавания через Ла-Манш на надувных лодках, число мигрантов, пересекающих пролив, растет. 2021 год стал в этом смысле рекордным. По данным на 25 ноября, более 33 тысяч человек попытались пересечь Ла-Машн, часть из них вернули во Францию в ходе спасательных операций. Более 25 тысяч человек добрались до Великобритании.

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