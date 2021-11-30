Жозефина Бейкер в Пантеоне: в Париже началась церемония с участием президента

В Париже вечером 30 ноября проходит церемония «пантеонитизации» Жозефины Бейкер (1906—1975). При участии Эмманюэля Макрона произойдет символическое «захоронение» легендарной американо-французской танцовщицы, певицы, актрисы, участницы движения Сопротивления в усыпальнице великих людей Франции.

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Церемония началась в 17.45 (19.45 МСК) и должна продлиться примерно час. В прямом эфире, а также в записи ее можно посмотреть, включив трансляцию в фейсбуке Елисейского дворца.

Гроб, в который положили землю из тех мест, где жила и где похоронена Жозефина Бейкер, будет пронесен летчиками — под музыку оркестра ВВС (во время Второй мировой войны Бейкер служила в авиации) — по примыкающей к Пантеону улице Суффло, а затем его «захоронят» в кенотафе. Настоящая могила Жозефин Бейкер, по настоянию ее родственников, останется нетронутой: артистка похоронена в Монако.

Париж, улица, ведущая к Пантеону. 30.11.2021 © JULIEN DE ROSA / AFP

Во время церемонии президент Макрон произнесет речь, а члены семьи артистки зачитают ее короткие тексты. Кроме того, прозвучит одна из песен Бейкер (в исполнении детского хора), музыка современного французского композитора Паскаля Дюсапена и, как принято во время всех подобных официальных церемоний, «Марсельеза».

На кенотафе — только имя и годы жизни.

Гроб с землей из Сент-Луиса, родного города Жозефины Бейкер, Парижа, Дордони и Монако. © AP Photo/Christophe Ena

Дата церемонии выбрана не случайно: 30 ноября (1937 года) — это день, когда американка Бейкер вышла замуж за французского предпринимателя Жана Лиона. Брак вскоре распался, но благодаря ему Бейкер стала гражданкой Франции. И всегда этим дорожила. Тем более, что на родине, в США, время относительного расового равенства наступило только к концу ее жизни. «Здесь (во Франции) меня оценивают как личность, а не как цвет», — говорила Бейкер, которая вошла в историю не только как артистка, но и как значимая фигура в борьбе за гражданские права (ставшая единственной женщиной, выступившей во время знаменитого марша на Вашингтон 28 августа 1963 года, организованного Мартином Лютером Кингом).

При этом на родине многие афроамериканские активисты в течение долгих лет «маргинализовали ее», напомнила в беседе с AFP Мишел Чресфилд, преподавательница Бирмингемского университета, специалистка по американской истории XX века: «Она была непонята. Ее обвиняли в том, что она повторяет расистские клише, направленные против чернокожих».

Ее принятие чернокожим американским сообществом было «постепенным», на это ушли годы, говорит исследовательница. В 2006 году поп-звезда Бейонсе устроила «оммаж» Жозефине Бейкер, надев банановый пояс на концерте. Это, пожалуй, самый известный сценический «наряд» франко-американской танцовщицы, которая начала покорение Парижа с выступлений в Театре Елисейских полей в 1925 году. И скоро стала ярчайшим символом «безумных лет» (фр. аnnées folles). Конечно, во Франции, а не в США, где действовала расовая сегрегация.

В Елисейском дворце перед сегодняшней церемонией отметили: решив «пантеонизировать» Жозефину Бейкер, Эммануэль Макрон выступает с антирасистским посланием, воздавая почести женщине, которая была поборницей того, что французы называют vivre-ensemble (то есть, сосуществование — мирное и равное — представителей любых рас и народов).

И в то же время это смелый выбор: никогда прежде память артистки, да еще и танцовщицы из Folies-Bergère, не была увековечена в Пантеоне.

Впрочем, у Бейкер есть и заслуги, которые способны оценить даже самые ретроградные патриоты: во время Второй мировой она выступала перед войсками союзников и работала на движение Сопротивления и разведку. Была награждена медалями Сопротивления и Освобождения, знаком Военного Креста, орденом Почетного легиона.

Президент Эмманюэль Макрон и близкие Жозефины Бейкер в ожидании начала церемонии в парижском Пантеоне, 30 ноября 2021. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Идею «пантеонизации» Бейкер предложил известный французский писатель, философ, левый активист, государственный функционер Режис Дебре, опубликовавший в 2013 году статью с соответствующим призывом в газете Le Monde. Позднее в интернете появилась петиция, был создан специальный комитет («comité Joséphine»), представителей которого в мае нынешнего года приняли в Елисейском дворце. В июле президент Макрон объявил им о том, что поддерживает инициативу: имя Жозефин Бейкер будет увековечено в усыпальнице великих людей Франции.

Помимо «пантеонизации», сегодня в Париже произошло еще одно событие в честь артистки: ее имя добавлено в название парижской станции метро Gaieté. Теперь станция называется Gaîté-Joséphine Baker.

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