Крайне правый публицист Эрик Земмур выдвинулся в президенты Франции

Эссеист Эрик Земмур объявил о своей кандидатуре, однако теперь ему нужно собрать 500 подписей депутатов

Придерживающийся крайне правых взглядов публицист Эрик Земмур объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции. В десятиминутном видео на своем канале в YouTube политик, которого называют «французским Трампом», заявил о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем». Земмура, не скрывающего своего восторженного отношения к В.Путину пресса называет иногда «кандидатом Кремля» на предстоящих во Франции президентских выборах.

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63-летний Эрик Земмур записал видео в рабочем кабинете на фоне книг, использовав большой черный микрофон. Журналисты увидели в этом отсылку к речи, произнесенной Шарлем де Голлем 18 июня 1940 года. Тогда генерал из Лондона призвал французов бороться с оккупацией нацистской Германией. Считается, что именно это выступление стало толчком для создания движения Сопротивления.

Видео Земмура сопровождает Седьмая симфония Бетховена. Ее композитор написал в 1811–1812 годах, когда Наполеон вел войну с Россией, а Германия готовилась к освободительной войне.

«Время не реформировать Францию, а спасать ее», — сказал Эрик Земмур. В своей речи он обрисовал катастрофическую, на его взгляд, ситуацию во Франции и заявил, что страна «исчезает» в том числе из-за иммиграции.

«Мы не дадим себя заменить», — сказал Земмур в конце своей речи, сделав отсылку к теории заговора о так называемом «великом замещении» жителей Европы мигрантами.

Добавим, что ряд французских СМИ во вторник вечером выразили протест против использования в клипе Эрика Земмура их видеопродукции без соответствующего разрешения. В частности, телеканал France 24 (вместе с RFI входит в холдинг France Media Monde) опубликовал заявление, в котором констатирует, что в клипе, представляющем кандидатуру публициста на президентских выборах, были использованы кадры репортажа France 24. «France 24 принципиально выступает против использования своих кадров и логотипа в любых видеороликах политической кампании», говорится в заявлении руководства канала. France 24 требует немедленно удалить эти кадры из клипа, а в случае невыполнения своего запроса, рассмотрит средства правовой защиты.

С аналогичными заявлениями выступили государственная телевещательная корпорация France Télévisions и Radio France, которые также обнаружили свои материалы в клипе заявленного кандидата.

Вечером во вторник, 30 ноября, Эрик Земмур, которого ранее приговаривали к штрафу за призывы к ненависти к мусульманам, выступит в эфире крупного французского телеканала TF1.

Для того, чтобы официально зарегистрировать свою кандидатуру на выборах и фигурировать в бюллетенях, Эрик Земмур должен собрать не менее 500 подписей депутатов. Сейчас поддержать полемиста, по данным ассоциации «Друзья Эрика Земмура», готовы около 200 депутатов.

Эрик Земмур — эссеист, писатель и бывший комментатор частного телеканала CNews — известен своими одиозными заявлениями об исламе и иммигрантах. В 2014 году его передачу на канале iTele даже закрыли из-за реплики Земмура о «гражданской войне» между «общинами», живущими во Франции, и «французами». Он также не исключил «депортацию» пяти миллионов мусульман, живущих во Франции.

«Надежда Путина»

После того как Земмур опубликовал в 2016 г. хвалебную статью про Путина, он стал частым гостем на телеканале RT France. Его программа включает классические для промосковских кандидатов предложения о выводе Франции из состава НАТО и Евросоюза и заключения альянса с Россией. В прошлом месяце еженедельник l'Obs опубликовал статью, в которой утверждал, что на французских президентских выборах 2022 г. пророссийски настроенный Земмур является «кандидатом Кремля». «Для Путина надежда — это Земмур, а мишень — Макрон», писало издание, напоминая, что во время кампании перед предыдущими президентскими выборами во Франции Эмманюэль Макрон стал объектом инвектив со стороны прокремлевской прессы, а его штаб подвергся атаке «близких к Кремлю хакеров».

По данным опросов общественного мнения, за Эрик Земмура в первом туре президентских выборов могут проголосовать около 15% избирателей. Марин Ле Пен, по оценкам социологов, может занять второе место. Лидером президентской гонки аналитики называют Эмманюэля Макрона — его результат составит от 25 до 30% голосов в зависимости от того, кто станет единым кандидатом от правых сил.

Политические соперники Эрика Земмура уже раскритиковали его заявление, назвав речь излишне мрачной и карикатурной. Спикер французского правительства Габриель Атталь еще до публикации видео назвал Земмура «Трампом, которого заказали на Wish (онлайн-площадке для продажи дешевых товаров)».

«Мы должны задать себе вопрос, может ли Земмур представлять нашу страну и занимать высокие должности», — сказал Габриель Атталь.

Марин Ле Пен назвала речь Земмура «мрачной» и «обращенной в прошлое». Ранее она уже призывала политика отказаться от своей кандидатуры после того, как Земмур показал средней палец женщине во время визита в Марсель.

At the weekend, Zemmour was photographed giving a middle finger to a protester who approached his car Nicolas TUCAT AFP

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