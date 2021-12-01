В Париже площадь назвали в честь борцов с эпидемией ВИЧ/СПИДа

В парижском квартале Марэ появилась Площадь борцов со СПИДом (Place des combattantes et combattants du sida). Такое название получила территория возле станции метро Сен-Поль. Церемония открытия состоялась 1 декабря, по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

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Парижский совет 17 ноября единогласно проголосовал за предоставление названия «Площадь борцов со СПИДом» части территории, отделяющей улицу Риволи от улицы Сент-Антуан недалеко от метро Сен-Поль.

Площадь борцов со СПИДом официально открыли 1 декабря в Марэ — историческом парижском ЛГБТ-квартале.

«Это дань памяти целому поколению жертв и больных СПИДом, а также знак поддержки медицинскому персоналу и активистам, вовлеченным в борьбу с ВИЧ/СПИДом», — отмечает мэрия Парижа. На церемонии открытия присутствовала мэр французской столицы Анн Идальго.

Place des combattants et combattantes du sida. En mémoire de celles/ceux qui ont lutté et luttent contre la maladie, la stigmatisation des pds, gouines et trans, des usagers de drogues, des travailleuses/travailleurs du sexe. Nous leur devons tant.#journeemondialecontrelesida pic.twitter.com/d2N3fF7qim — David Belliard (@David_Belliard) December 1, 2021

Париж в свое время стал самым пострадавшим от СПИДа европейским городом наряду с Лондоном, напоминает мэрия французской столицы. С 1989 по 1996 год 10 тысяч парижан умерли от последствий заражения ВИЧ.

Вирус-возбудитель СПИДа был открыт в Париже в 1983 году группой исследователей из Института Пастера во главе с Франсуазой Барре-Синусси и Люком Монтанье. В 2008 году французские вирусологи получили за это Нобелевскую премию по медицине.

Именно в Париже начали работу главные французские ассоциации по борьбе с эпидемией ВИЧ.

Сегодня стигма все еще присутствует, ВИЧ «по-прежнему считают постыдным вирусом», «дискриминация продолжает препятствовать доступу к информации и услугам по профилактике и лечению», — указывают в мэрии Парижа.

В 2020 году во Франции 4856 человек узнали о своем ВИЧ-положительном статусе. Это на 22% меньше, чем в 2019 году. Министерство здравоохранения связывает это с тем, что в 2020 году, отмеченном эпидемией коронавируса и карантинами, во Франции провели на 14% меньше тестов на ВИЧ, чем год назад. Хотя до нынешнего санитарного кризиса, с 2013 по 2019 год, кампания по выявлению ВИЧ набирала обороты.

Значительный прогресс в лечении

На сегодняшний день достигнуты значительные успехи в лечении ВИЧ-инфекции, разработаны эффективные антиретровирусные препараты. При их приеме у ВИЧ-положительных людей не развивается СПИД. Продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни ВИЧ-отрицательного человека.

Важно, что антиретровирусная терапия позволяет добиться неопределяемой вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных. Это значит, что вирус у зараженного ВИЧ человека полностью подавлен, и он не может передать инфекцию, в том числе при сексе без презерватива.

Свою эффективность показала и медикаментозная профилактика (PrEP) как способ предотвращения заражения ВИЧ — при условии регулярного приема препаратов. На этот метод возлагаются большие надежды.

Вакцину от ВИЧ изобрести не удалось и 40 лет спустя после начала эпидемии ВИЧ/СПИДа. Разработки активно продолжаются.

ЮНЭЙДС: Кризис COVID-19 подрывает борьбу со СПИДом

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), из-за пандемии коронавируса в 2020 году темпы тестирования на ВИЧ снизились практически везде. В 40 из 50 стран, подающих отчеты в ЮНЭЙДС, меньше ВИЧ-положительных людей начали лечение в 2020 году. Пострадали и услуги по профилактике ВИЧ: услуги по снижению вреда для наркопотребителей прекратились в 2020 году в 65% из 130 стран, где проводился опрос.

«Прогресс в борьбе с пандемией СПИДа, который и так отставал, сейчас находится под еще большим ударом, поскольку кризис в связи с COVID-19 продолжает свирепствовать, нарушая работу служб профилактики и лечения ВИЧ, школьного образования, программ профилактики насилия и многого другого», — говорит исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима.

ЮНЭЙДС призывает мировых лидеров бороться с неравенством для сдерживания пандемий. В противном случае мир может столкнуться с 7,7 млн смертей, связанных со СПИДом, в течение 10 лет, предупреждают в ООН. В организации считают, что без реализации срочных мер, необходимых для прекращения эпидемии СПИДа, «мир останется в ловушке кризиса COVID-19, и при этом опасно неподготовленным к грядущим пандемиям».

По данным ЮНЭЙДС, во всем мире число людей, живущих с ВИЧ, в 2020 году составило 37,7 млн человек (от 30,2 до 45,1 млн человек). По состоянию на 30 июня 28,2 млн ВИЧ-инфицированных получали антиретровирусную терапию.

За прошлый год число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,5 млн (1-2 млн). Умерли от связанных со СПИДом болезней за этот период 680 тысяч человек (от 480 тысяч до 1 млн). Связанная со СПИДом смертность снизилась на 64% относительно 2004 года и на 47% относительно 2010 года.

Если говорить о регионах мира, больше всего новых случаев заражения ВИЧ в 2020 году пришлось на страны Восточной и Южной Африки (около 670 тысяч случаев). Порядка 140 тысяч новых случаев зафиксировано в Восточной Европе и Центральной Азии.

Ситуация в России

По данным Роспотребнадзора, в России сейчас живет 1,1 млн человек с лабораторно подтвержденной ВИЧ-инфекцией. Глава федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский говорил, что треть зараженных может не попадать в поле зрения медработников. Это значит, что истинное число ВИЧ-инфицированных в РФ может превышать 1,5 млн человек.

В 2020 году выявили 60 тысяч новых случаев ВИЧ, сообщили в Роспотребнадзоре в конце сентября. Специалисты указывают, что масштабы тестирования на ВИЧ снизились в связи с кризисом COVID-19.

В пересчете на 100 тысяч человек число выявленных случаев в РФ в 10 раз выше, чем в странах Европейского союза, констатировали в Роспотребнадзоре.

Вадим Покровский среди причин такого прироста заражений называет отсутствие в РФ пропаганды использования презервативов, масштабных программ снижения вреда (в том числе для потребителей инъекционных наркотиков), обязательного сексуального просвещения в школах.

В 2019 году в интервью RFI французский исследователь Мишель Казачкин, известный своим вкладом в области борьбы с ВИЧ/СПИД, называл одним из важных негативных факторов, способствовавших распространению ВИЧ в России, репрессивную политику в отношении наркопотребителей. «Идеологические аргументы не выдерживают критики, когда страна столкнулась с проблемой в сфере здравоохранения, которую нужно срочно решать», — отмечал Казачкин.

Что касается лечения, охват антиретровирусной терапией в России в 2021 году составил 55% от числа ВИЧ-инфицированных. Это значит, что 45% людей с ВИЧ никакого лечения не получали. Регулярно приходят сообщения о перебоях с лекарствами, хотя ситуация несколько улучшилась в 2021 году, судя по количеству жалоб от пациентов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемия ВИЧ в России давно вышла за пределы «уязвимых групп» в общую популяцию. Уже 70% новых случаев приходятся на гетеросексуальные контакты («очень часто» источником заражения становится постоянный партнер»), менее 30% — на инъекционные наркотики, 3% — гомосексуальные контакты, сообщили в ведомстве.

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