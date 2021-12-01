COVID-19 и штамм «омикрон»: с 4 декабря вводятся новые ограничения для въезжающих во Францию

В среду, 1 декабря, официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь объявил о дополнительных мерах борьбы с распространением эпидемии COVID-19 и нового штамма «омикрон». Речь идет о ряде ограничений и правил для прибывающих во Францию из-за пределов ЕС, а также из стран юга Африки, с которыми Париж приостановил авиасообщение в связи с появлением нового варианта коронавируса.

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Как сказал на пресс-конференции Габриэль Атталь, полеты в десять южноафриканских стран возобновятся с субботы, 4 декабря, но в жестких рамках и под строгим контролем, что позволит путешествовать не только французам, но и другим гражданам ЕС, дипломатам и морякам.

Прибывающие должны будут пройти тестирование на коронавирус по прибытии во Францию, ​​с последующей изоляцией на семь дней в случае отрицательного результата и на десять дней при положительном результате. В обоих случаях соблюдение самоизоляции будет проверять полиция. На нарушителей будет наложен штраф от 1000 до 1500 евро, добавил представитель правительства Габриэль Атталь. Эти меры касаются семи стран, полеты с которыми были приостановлены с пятницы (ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини), к которым добавились Малави, Замбия и Маврикий.

Кроме того, все прибывающие во Францию из стран, не входящих в ЕС, — даже вакцинированные — должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов. От непривитых путешественников, прибывающих из стран Евросоюза, власти Франции потребуют предъявления отрицательного теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда.

Напомним, с пятницы, 26 ноября, Франция приостановила прием авиарейсов из семи стран юга Африки из-за обнаружения нового, вызывающего особенную тревогу варианта коронавируса.

ВОЗ: запреты на поездки не замедлят распространение варианта «омикрон»

Повсеместные запреты на поездки не предотвратят распространение нового варианта коронавируса, предупредила во вторник Всемирная организация здравоохранения. Запреты на поездки лягут «тяжелым бременем на жизни людей в поисках средств к существованию» и могут даже удерживать страны от «предоставления отчетности и обмена эпидемиологическими данными», считают в ВОЗ.

Столкнувшись с резким увеличением числа случаев заболевания во многих европейских странах и распространением варианта Омикрон, ВОЗ предпочитает рекомендовать пожилым и уязвимым людям отложить свои поездки, а не поощрять закрытие всех границ.

Во Франции рекомендуют вакцинацию детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет, находящихся в «группе риска»

Во вторник французские органы здравоохранения рекомендовали вакцинацию против COVID-19 детям в возрасте от пяти до одиннадцати лет, у которых имеется риск развития тяжелой формы болезни. Для возможного распространения прививки на всех детей необходимы «новые данные», считают французские медики.

Эпидемиологическая ситуация во Франции «ухудшается», подчеркнул министр здравоохранения Оливье Веран: за последние 24 часа в стране обнаружено около 47 000 заражений коронавирусом.

Обязательное ношение медицинских масок на рождественских рынках

Как сообщает 1 декабря издание Le Figaro, правительство усиливает меры социального дистанцирования, чтобы справиться с пятой волной COVID-19. Так, санитарные пропуски, обязательные для посещения ресторанов и массовых мероприятий, будут отныне распространяться и на рождественские ярмарки на открытом воздухе.

«На крытых и открытых рынках, а также на рождественских ярмарках любой человек старше одиннадцати лет должен носить защитную маску (настоятельно рекомендуется с шести лет). Маска должна быть обычной маской с фильтрацией более 90% или хирургической, в идеальной целостности и не должна иметь клапана. Она должен постоянно прикрывать нос, рот и подбородок», – цитирует газета медицинский протокол, принятый Министерством экономики.

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