Во Франции выявили два случая заражения штаммом омикрон

Во Франции в четверг, 2 декабря, выявили по меньшей мере два случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон, который вызывает особые опасение у эпидемиологов и властей из-за большого числа мутаций. Женщина в возрасте около 45 лет, сдавшая положительный тест на коронавирус, получила обе необходимые дозы вакцины. Она вернулась из Южной Африки неделю назад.

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Первый случай заражения штаммом омикрон на европейской территории Франции выявили ранее утром. Его обнаружили у мужчины, вернувшегося из Нигерии.

Накануне французские власти объявили, что новый штамм коронавируса обнаружили на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане. Речь шла о человеке, вернувшемся из Мозамбика с пересадкой в Южной Африке.

В среду, 1 декабря, спикер французского правительства Габриель Атталь рассказал о 13 вероятных случаях заражения новым штаммом коронавируса. «Не надо быть наивными и заблуждаться: вероятно, в ближайшие часы или дни мы выявим новые случаи», — сказал Атталь.

Всего за последние 24 часа во Франции выявили 49 610 случаев заражения коронавирусом. Это в полтора раза больше, чем накануне. Представители французских властей рассказали о пятой волне коронавируса. Новых серьезных ограничений для жителей страны пока не вводили, однако для въезда во Францию из стран, не входящих в ЕС, PCR-тест теперь необходим даже вакцинированным. До этого во Франции уже началась кампания по ревакцинации.

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