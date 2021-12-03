Франция и ОАЭ укрепили связи оружейными контрактами на €17 миллиардов

Франция поставит Объединенным Арабским Эмиратам вооружения на сумму 17 миллиардов евро, в том числе 80 боевых самолетов Rafale. Контракты на покупку французского оружия были подписаны 3 декабря ходе визита в ОАЭ президента Эмманюэля Макрона, который приветствовал «устойчивое партнерство» между двумя государствами и усиление роли Франции в регионе. В рамках двухдневного турне 3 и 4 декабря Макрон посещает также Катар и Саудовскую Аравию.

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В ходе визита президента Эмманюэля Макрона в Дубай в эту пятницу Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на покупку французских вооружений на общую сумму €17 миллиардов. Львиная доля этой суммы приходится на поставку в ОАЭ 80 французских боевых самолетов Rafale.

Во французском министерстве обороны уточнили, что сами самолеты обойдутся федерации эмиратов в €14 миллиардов и будут поставлены в 2027 – 2031 годах. Еще €2 млрд — стоимость ракетного вооружения производства европейского концерна MBDA (совместное предприятие Airbus, британской BAE Systems и итальянской Leonardo). На 1 миллиард евро ОАЭ закупит 12 военно-транспортных Caracal производства Airbus Helicopters (подразделение группы Airbus).

Для французского концерна Dassault Aviation, производителя Rafale, продажа 80 боевых машин ОАЭ — самый крупный экспортный контракт на поставку многоцелевого истребителя четвертого поколения. Общий портфель экспортных заказов на Rafale теперь — 236 самолетов. Истребитель, поступивший на вооружение французских ВВС в 2004 году, на экспорт начали продавать лишь в 2015-м. Крупнейшие покупатели — Египет (54 самолета), Катар и Индия (по 36 самолетов). В текущем году 18 истребителей Rafale заказала Греция, 12 — Хорватия.

После переговоров с руководством ОАЭ и подписания контрактов президент Эмманюэль Макрон напомнил об активной роли Франции в регионе и ее решимости укреплять партнерство в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. France-Presse напоминает, что в Объединенных Арабских Эмиратах размещены три французские военные базы. Согласно отчету парламента Франции об экспорте вооружений, ОАЭ занимают пятое место среди стран-покупательниц французского оружия (общая сумма контрактов — €4,7 млрд в период 2011 – 2020 годов).

Правозащитная организация Human Rights Watch в пятницу осудила новый контракт на продажу французских вооружений одному из авторитарных режимов. В своем заявлении НКО называет «пятном» на внешней политике президента Макрона «продажу оружия и поддержание сомнительных военных партнерств во имя борьбы с терроризмом и в ущерб правам человека».

В ходе визита Макрона между Францией и ОАЭ было также подписано масштабное соглашение в области инвестиций. Речь идет об увеличении на 8 млрд евро вложений во французскую экономику со стороны суверенного фонда Абу-Даби.

Партнерство Франции и ОАЭ в сфере культуры 3 декабря новым соглашением продлили на 10 лет — до 2047 года. Речь, в частности, идет о работе открытого в 2017 году музея «Лувр – Абу-Даби». 300 произведений искусства были тогда предоставлены в аренду французскими музеями для экспозиции, работающей под маркой «Лувра». За продление и расширение лицензии ОАЭ заплатит 165 млн евро. Парижский же Лувр предоставит Абу-Даби для временной выставки четыре шедевра из своей коллекции (конкретные произведения пока не названы).

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