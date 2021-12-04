Франция эвакуировала более 300 человек из Афганистана

Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию и вывезли из Афганистана более 300 человек. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французское министерство иностранных дел, из Кабула вылетел борт с 258 афганскими гражданами, которым грозит особая опасность из-за прихода к власти талибов. Также в самолете находились порядка 60 граждан Нидерландов.

Реклама Читать далее

Согласно официальным данным, спецборт вывез в том числе журналистов и людей, сотрудничавших c французской армией. Лайнер совершил посадку в Дохе, а позже эвакуированных переправят во Францию. На борту находились 11 французских граждан.

«Я благодарю Катар за роль, которую он играет в вывозе людей из Афганистана, начиная с начала кризиса», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу вечером.

Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили там работу после прихода к власти движения «Талибан», признанного Россией и Европой террористическим.

Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал для Парижа 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них покинуть страну удалось 110 французам и 396 афганцам. В ближайшее время эвакуация продолжится, уточнили в Елисейском дворце.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться