Вакцинация детей, закрытие дискотек, удаленка: во Франции объявили новые антиковидные меры

В понедельник, 6 декабря, правительство Франции объявило серию санитарных мер для сдерживания пятой волны коронавирусной эпидемии. «Вакцинационный щит» позволяет избежать самых жестких ограничительных мер, но его одного недостаточно, отметили власти. Среди объявленных мер — начало вакцинации самых уязвимых к коронавирусу детей от 5 лет, бустерные дозы без очереди для людей от 65 лет, закрытие дискотек и усиление санитарного протокола в младших классах.

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Начало вакцинации детей от пяти лет

С 15 декабря вакцинацию откроют для самых уязвимых к коронавирусу детей от 5 лет. Прививку смогут сделать дети с кардиологическими, респираторными болезнями, ожирением и другими состояниями, увеличивающими риск тяжелых форм ковида.

Пока во Франции от коронавируса прививают подростков 12 лет и старше. Первые дозы вакцины Pfizer, адаптированной для детей, прибудут во Францию 13 декабря, объявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Что касается возможности вакцинации всех детей от 5 лет, правительство пока ждет «зеленого света» от Высшего управления здравоохранения (HAS) и Национального консультативного комитета по этике (CCNE), но уже организует логистику. Власти рассчитывают, что добровольная вакцинация всех детей 5-11 лет начнется до конца года.

Бустерная доза без очереди

Люди 65 лет и старше смогут получить бустерную дозу в центрах вакцинации без предварительной записи. Премьер-министр призвал всех людей от 65 лет сделать дополнительную прививку. Риск попасть в больницу с ковидом уменьшается для них в 20 раз, отметил он.

Ранее во Франции открыли ревакцинацию для всех взрослых от 18 лет и старше. Бустерная доза станет условием продления «санитарного пропуска». Власти рассчитывают, что к концу года 15 млн человек пройдут ревакцинацию.

Усиление санитарных мер в школах

Особо активный рост числа заражений во Франции сейчас наблюдается среди детей, однако о закрытии школ речь пока не идет. Санитарный протокол будет усилен в младших классах школ, где учатся дети от 6 до 10 лет.

С 9 декабря ношение масок станет обязательным не только в школьных помещениях, но и возле школ, в том числе во дворе на переменах. Уроки физкультуры должны проводиться как можно чаще на свежем воздухе.

С 13 декабря классы нельзя будет смешивать в столовой. Дети будут сидеть за одним обеденным столом только со своими одноклассниками.

Во Франции классы закрывают на неделю в случае выявления трех заражений среди учеников. При выявлении одного случая заражения всех его одноклассников тестируют на коронавирус.

В школьном профсоюзе Snuipp-FSU считают эти меры недостаточными, учитывая большое число заражений в младших классах. Тем не менее министр образования Жан-Мишель Бланкер утверждает, что неверно говорить о «взрывном» росте числа заражений среди детей. По его словам, «взрывным» образом растет число тестов на коронавирус, которые проводят детям. При этом министр не исключил продление школьных каникул в случае ухудшения ситуации.

Закрытие дискотек и удаленная работа

Все заведения, принимающие публику, продолжат работу, за исключением дискотек. Дискотеки закроются с будущей пятницы, 10 декабря, до начала января. Государство обещает поддержку всем пострадавшим от закрытия бизнесам, в том числе связанным с организацией праздников.

Власти также попросили предприятия при возможности отправлять на удаленную работу сотрудников. Правительство рекомендует три дня удаленной работы на госслужбе и два-три дня в других секторах. Министерство труда объявило об усилении проверок на предприятиях. Если они не будут максимально следовать рекомендациям, власти введут соответствующие обязательные нормы для удаленной работы, предупредил Кастекс.

Власти также призывают ограничить встречи и праздники в закрытых помещениях дома и на работе до праздников конца года, чтобы в том числе «защитить нашу возможность отпраздновать Рождество».

Ситуация с эпидемией во Франции

Распространение коронавирусного варианта «дельта» и снижение со временем уровня вакцинной защиты привело к тому, что во Франции регистрируют десятки тысяч случаев заражения каждый день. В последнюю неделю средний показатель составил 43 тысячи выявленных заражений за сутки. Число госпитализированных с ковидом пациентов удвоилось за месяц и составляет сейчас 12 тысяч человек. Ряд больниц уже объявили о переносе несрочных операций.

Вариант «дельта» является во Франции доминирующим, но в стране зафиксировали уже несколько десятков случаев омикрон-штамма. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что этот вариант, судя по всему, более заразный, но не более опасный, чем «дельта».

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