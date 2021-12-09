Вызвавшую крупный завал на «Тур де Франс» болельщицу приговорили к штрафу

Падение велосипедистов в Бретани оказалось одним из самых серьезных за всю историю соревновния

Болельщицу, чьи действия привели к падению более чем десятка велосипедистов на первом этапе гонки «Тур де Франс - 2021», приговорили к штрафу в размере 1200 евро. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на решение суда. 31-летней фанатке также придется перечислить символический один евро Национальному союзу профессиональных велосипедистов, который выступал истцом на процессе.

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Жительницу Финистера, города на западе Франции, признали виновной в неумышленном нанесении вреда здоровью, а также в том, что она поставила под угрозу жизнь велосипедистов. Прокуратура требовала приговорить ее к четырем месяцам лишения свободы условно.

Инцидент с болельщицей, державшей самодельный плакат с надписью «Allez opi-omi» («Вперед дедушки-бабушки» на французском и немецком), произошел 25 июня в Бретани. Стоявшая на обочине женщина не заметила приближающийся пелотон, и один из велосипедистов задел плакат. Это спровоцировало «один из худших завалов» в истории велогонки, сообщили СМИ. Несколько спортсменов выбыли из соревнований.

Через четыре дня после падения женщина, объявленная в розыск, сама пришла в жандармерию. На суде она признала вину и «выразила свои сожаления».

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