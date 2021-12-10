«Основательное совпадение взглядов»: в Париже прошла первая встреча президента Франции с новым канцлером ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря начал свою первую после вступления в должность зарубежную поездку с визита в Париж и переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В тот же день в Брюсселе Шольц проводит встречи с руководством ЕС и НАТО.

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На совместном брифинге после встречи Эмманюэль Макрон начал свое выступление с международных тем, которые он обсудил с Олафом Шольцем. Прежде всего, с ситуации вокруг Украины и Беларуси. По словам Макрона, стороны подтвердили «важность франко-германской работы в “нормандском формате”, а также роль Европейского союза в поддержке восточных соседей — за несколько дней до саммита Восточного партнерства», который намечен на 15 декабря в Брюсселе.

Самым первым на брифинге Макрону и Шольцу был задан вопрос о сегодняшних угрозах на востоке Европы — в отношениях Украины и России, а также в Беларуси.

Макрон и Шольц приветствовали усилия США по деэскалации ситуации вокруг Украины и переговоры президента Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, а также координацию Вашингтона с европейскими партнерами (Францией, Германией, Италией и Великобританией). Франция и Германия продолжат свои усилия по урегулированию ситуации в рамках «нормандского формата», подчеркнули Макрон и Шольц.

Французский президент также сообщил, что в эту пятницу утром поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц вновь обсудят ситуацию с украинским лидером во время очной встречи в будущую среду, 15 декабря, на полях саммита «Восточного партнерства» ЕС в Брюсселе.

«Тогда у нас будет возможность принять решения о новых инициативах, но “нормандский формат” полностью сохраняет актуальность как рабочая процедура в отношениях Украины и России, при посредничестве Германии и Франции», — указал Макрон.

Общие итоги встречи французский президент обозначил указанием на «основательное совпадение взглядов» с новым главой правительства Германии.

Эмманюэль Макрон сообщил, что на встрече с новым канцлером ФРГ обсудил широкий спектр приоритетов общей политики Евросоюза, о которых накануне он говорил на специальной пресс-конференции, посвященной задачам председательства Франции в Совете ЕС в первой половине 2022 года. Это и охрана внешних границ единой Европы, проблема миграции, и план перезапуска европейской экономики, а также поиск дополнительных инструментов и источников инвестиций для обеспечения ее роста. Речь на первой встрече Макрона с Олафом Шольцем шла о проблемах климата, экологического перехода, а также о цифровой экономике. Обсуждались вопросы отношений ЕС со странами Африки, а также политика в отношении Китая.

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