Во Франции с 1 января 2022 года нельзя будет уничтожать непроданные вещи

Непроданный товар — не мусор. Во Франции скоро вступает в силу полный запрет на утилизацию непроданной одежды, обуви, мебели, книг, электроприборов и других непищевых товаров. Это одна из мер закона против расточительного потребления (anti-gaspillage), начинающих действовать с 1 января 2022 года.

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С 1 января 2022 года во Франции нельзя будет уничтожать товарные остатки, на которые распространяется режим «расширенной ответственности производителя» (REP). Среди них — изделия из ткани, обувь, электроприборы, приспособления для приготовления и хранения пищи, мебель и другие предметы домашнего обихода, батарейки, чернильные картриджи, средства гигиены, книги, канцелярские товары, перечисляет министерство экологии. Запрет на утилизацию всех остальных непроданных непищевых товаров вступит в силу с 2024 года.

На деле это означает, что остатки товара нельзя будет сжигать или отправлять на свалку. Франция стала первой страной мира, где законодательно закрепили подобный запрет, отмечают в правительстве.

Цель нового закона — поощрять в первую очередь отправку вещей благотворительным ассоциациям, но также их переработку. Если инспекторы выявят нарушение, предприятиям грозит штраф до 15 тысяч евро.

Закон против выбрасывания еды (gaspillage alimentaire) еще с 2016 года запрещает французским магазинам намеренно портить непроданные, но еще съедобные пищевые продукты. До этого бывало, что супермаркеты хлорировали непроданную еду жавелевой водой, превращая потенциально съедобные товары в отходы. Это вызывало резкую критику. С 2016 года, по закону, большие французские супермаркеты должны жертвовать свои годные для употребления в пищу остатки на благотворительность. В итоге количество еды, отправляющейся на помощь нуждающимся, заметно выросло.

Сколько непроданных товаров и что с ними делают?

Проблема может показаться малозначимой, но объемы уничтожаемых непищевых товаров далеко не смехотворны. По данным исследования французского Агентства экологического перехода (Ademe), средняя доля непроданных товаров составляет 3% от ежегодных бизнес-оборотов: порядка 4 млрд евро.

Какова судьба этих вещей? Самая внушительная доля (более 40%) уходит в стоковые центры (déstockage), на переработку (27%) и на благотворительность (чуть более 20%). Еще 3% товаров ремонтируют и снова выставляют на продажу. Тем не менее 7% непроданных предметов сжигают или увозят на свалки. А это порядка 300 миллионов евро в год. В министерстве экологического перехода называют это социальной и экологической аберрацией.

Почему возникает столько товарных остатков? По данным Агентства, основные причины — маркетинговое устаревание (34%), перепроизводство (28%) и незначительные товарные недостатки. В общей «горе» непроданных товаров растет доля вещей, которые возвращают после онлайн-покупок. По данным специалистов, почти треть продаж в интернет-магазинах— это импульсивные покупки, о которых вскоре нередко сожалеют.

Самая значимая часть непроданных вещей — это одежда и обувь. Объясняется это в том числе сезонной сменой коллекций. Здесь доля остатков, по данным на 2019 год, превышает 4%. Большинство нераспроданной одежды (65%) отправляется в стоковые центры, 20% остатков отдают на благотворительность. Ряд марок одежды запустили инициативы по переработке.

Борьба с лишними отходами и запланированным устареванием

Французский закон о борьбе с расточительным потреблением и об экономике замкнутого цикла был обнародован в феврале 2020 года. Это пакет разнообразных мер, призванный ускорить смену моделей производства и потребления с целью сокращения отходов, сохранения природных ресурсов, защиты биоразнообразия и климата. Его приняли во исполнение Хартии Франции об окружающей среде 2004 года.

В законе прописаны меры не только по борьбе с утилизацией вещей, но и по борьбе с выбрасыванием еды. Например, к 2025 году супермаркеты и рестораны должны будут сократить пищевые отходы на 50% по сравнению с уровнем 2015 года, в сфере производства и потребления — на 50% к 2030 году по сравнению с 2015-м.

Во французском законе указана цель уже к 2025 году перерабатывать 100% пластика и полностью упразднить выход на рынок одноразовых пластиковых упаковок к 2040 году. В 2016 году во Франции под запрет попали одноразовые полиэтиленовые пакеты на кассах, в 2017 году — пакеты в отделах супермаркетов (для тех же фруктов и овощей). Уже запрещена продажа одноразовой посуды, трубочек для напитков и других предметов из пластика. С 2022 года во Франции многие фрукты и овощи нельзя будет продавать в пластике.

Кроме того, на законодательном уровне во Франции решено бороться с запланированным устареванием — неоправданно короткими сроками эксплуатации с целью вынудить людей покупать новые вещи. С 2024 года на некоторых товарах (например, на электроприборах) производитель должен будет указывать «индекс долговечности». Отдельно прописаны меры, поощряющие ремонт и замену запчастей.

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