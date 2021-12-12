На референдуме в Новой Каледонии большинство проголосовало против независимости

Уровень участия в третьем референдуме о независимости Нововй Каледонии стал значительно ниже, чем в двух предыдущих.

В Новой Каледонии третий референдум, состоявшийся 12 декабря, завершился с тем же результатом, что и два предыдущих.

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Согласно первым частичным результатам, объявленным в воскресенье, 12 декабря, в полдень, большинство жителей Новой Каледонии проголосовали во время референдума против независимости своей территории. При этом уровень участия в этом третьем голосовании стал значительно ниже, чем в двух предыдущих.

Согласно предварительным результатам, опубликованным опубликованных местными властями, «за» независимость Новой Каледонии от Франции высказались 3,51% (2 755 человек) проголосовавших, тогда как 96,49% (75 762) проголосовали «против». Явка составила 43,90%, всего в выборах приняли участие более 80 тыс. жителей Новой Каледонии.

Как комментирует эти промежуточные итоги агентство France-Presse, «исход этих выборов не оставлял места для сомнений», так как сторонники независимости призвали избирателей не участвовать в голосовании. Являясь инициаторами проведения референдума, они выступили против его проведения 12 декабря, считая, что новая вспышка эпидемии COVID-19 на архипелаге мешает провести полноценную и «честную» предвыборную кампанию.

Таким образом, это неучастие открыло путь к третьей победе сторонников Французской Новой Каледонии, после референдумов, проведенных в ноябре 2018 и в октябре 2020 года. В 2018 году против независимости проголосовали 56,7% жителей, в 2020 – 53,3%. Как заявили сепаратисты, они не признают результатов последнего голосования и оспорят их в ООН.

Как сообщили в воскресенье, 12 декабря, в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон должен выступить по итогам этого референдума.

Одна из тем президентской предвыборной кампании

Тема независимости Новой Каледонии во многом оживила последние недели президентской кампании во Франции. Несколько кандидатов в президенты высказались в пользу того, чтобы территория оставалась в составе Франции, так как это «последний регион присутствия Европейского Союза в Тихом океане». «Новая Каледония обязательно должна оставаться французской», – неоднократно повторял Эрик Земмур. Такое же заявление сделала кандидат от Республиканцев Валери Пекресс, которая в конце октября опубликовала колонку в Le Figaro, призывая каледонцев оставаться французами.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон объявил в мае 2018 года, что не будет занимать позицию, «потому что это не его ответственность». Тем не менее, президент добавил: «Франция была бы менее красивой без Новой Каледонии». Премьер-министр Жан Кастекс, со своей стороны, выразил «сильное желание, чтобы выбор каледонцев был выбором Франции».

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