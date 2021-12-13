Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Евросоюз утвердил санкции в отношении группы «ЧВК Вагнер» — частной военной структуры, наемники которой воевали на востоке Украины, а также размещены во многих странах Африканского континента. В список попали три юридических и восемь физических лиц, связанных «с группой Вагнера», «базирующейся в России и не имеющей юридического лица частной военной организацией», — говорится в Официальном журнале ЕС. По данным ТАСС, ограничения были утверждены Советом Евросоюза «без обсуждения».

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В санкционный список, утвержденный 13 декабря Советом ЕС по внешней политике (Совет министров иностранных дел 27 стран ЕС) вошли предполагаемый основатель ЧВК Дмитрий Уткин и представители командования «группы Вагнера» Александр Кузнецов и Валерий Захаров, советник президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры. Санкции также наложили на Андрея Богатова, Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Андрея Трошева и Станислава Дычко.

Ограничения, наложенные Евросоюзом, затронут три компании: «Велада», «Евро Полис» и «Меркурий». В ЕС считают, что «Евро Полис» получает четверть средств, полученных от подконтрольных российской ЧВК нефтяных и газовых месторождений в Сирии.

Санкции против ЧВК и людей, связанных с ней, ввели из-за деятельности «группы Вагнера» в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике, Судане, Мозамбике и Украине.

Людям из списка запретили въезд в Евросоюз, а также пользование услугами европейских банков. Юридические лица не смогут брать кредиты в странах ЕС, их европейские авуары должны быть заморожены.

«Группа "Вагнер" нанимала и тренировала военных, а после отправляла их в зоны конфликта, чтобы запугивать гражданское население, расхищать природные ресурсы и прибегать к насилию. Это противоречит международным законам, в том числе законам в области прав человека», — говорится в заявлении ЕС.

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер», уже находится под европейскими санкциями. Это произошло после того, как российских наемников заметили в Ливии. Они поддерживали там командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. По последним данным, в Ливии сейчас находятся более семи тысяч наемников ЧВК.

Главным инициатором санкций в отношении ЧВК «Вагнер» стала Франция. По мнению министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана, наемники военной компании вмешиваются в конфликты в иностранных государствах и могут повлиять на ситуацию в Мали. Как подтвердил глава российской дипломатии Сергей Лавров, власти этой страны обратились к ЧВК «Вагнер» несколько месяцев назад.

В июне 2021 года Франция объявила о переформатировании и сокращении своего военного присутствия в Мали и соседних странах. Операция «Бахран», направленная на борьбу с терроризмом в регионе, продолжалась с 2013 года. За восемь лет там погибли более 50 французских военных.

Французский МИД неоднократно заявлял, что присутствие наемников из ЧВК «Вагнер» в Мали «недопустимо». В Париже считают, что присутствие российских военных «несовместимо» с французской операцией пв стране. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, ЧВК «Вагнер» «проявило себя» в насилии, поборах и «хищничестве».

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