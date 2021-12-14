Французские ученые: «омикрон» может заменить «дельту» в Европе уже в первые недели 2022 года

Вариант «омикрон» может заменить в Европе основной на сегодняшний день штамм «дельта» уже «в первые недели 2022 года», говорится в последнем докладе французского научного совета по COVID-19.

Вариант «омикрон» может распространяться в Европе «быстрее, чем изначально предполагалось» и заменить штамм «дельта» уже «в первые недели 2022 года», говорится в последнем докладе французского научного совета по COVID-19.

Реклама Читать далее

Первые данные об «омикрон»-штамме позволяют предположить, что эта коронавирусная разновидность «распространяется чрезвычайно быстро», — говорится в докладе научного совета по COVID-19, опубликованном 13 декабря.

Отдельно подчеркивается, что скорость его распространения среди преимущественно привитых или переболевших говорит об «очень сильной» способности «омикрона» ускользать от ранее выработанного иммунитета.

Не исключено, что «омикрон» может распространяться в Европе «быстрее, чем изначально предполагалось» и постепенно заменить штамм «дельта» уже «в первые недели 2022 года», предупреждают ученые.

Судя на наблюдаемой за рубежом динамике, во Франции число заражений вариантом «омикрон» может начать «расти быстро». «Влияние» нового штамма «потенциально может начать ощущаться в ближайшие недели», считает ученый совет, консультирующий правительство Франции.

В связи с этим совет в своем докладе, посвященном санитарным мерам перед Рождеством и Новым годом, среди прочего рекомендует избегать мероприятий, которые могут стать «гигантскими очагами распространения». Если подобные массовые мероприятия все же проходят, на них следует носить маски и допускать людей только по «санитарным пропускам».

Тем временем официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что во Франции работают над усилением мер на границе для защиты от волны «омикрона» в Соединенном Королевстве. Как ожидается, о новых правилах будет объявлено в ближайшие дни.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться