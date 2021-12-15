Ле Дриан: в случае нападения на Украину Россию ожидают «масштабные стратегические последствия»

Выступая в среду перед депутатами нижней палаты парламента Франции, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия столкнется с «серьезными стратегическими последствиями», если нападет на Украину.

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«Новое нападение на территориальную целостность Украины имело бы огромные стратегические последствия. Все это может очень дорого обойтись России», – заявил Жан-Ив Ле Дриан в Национальном собрании. Он также подчеркнул «тревожную общую риторику со стороны российских властей». «Мы должны отнестись ко всему этому очень серьезно», –сказал он, имея в виду российский «публичный дискурс» об Украине.

В настоящее время западные политики подозревают Россию в подготовке к новому вторжению в Украину и в размещении значительных военных сил на их общей границе. Кроме этого, на Западе обратили внимание на высказывания российского президента Владимира Путина о растущей «русофобии» и риске «геноцида» русскоязычного населения на востоке Украины.

В этом нестабильном контексте «мы должны, тем не менее, сохранить каналы обсуждения с Россией, чтобы восстановить параметры прочной стратегической стабильности в Европе», – передает слова Жан-Ива Ле Дриана агентство France-Presse.

«Мы должны возобновить предметные дискуссии о политическом решении в Украине и для этого вернуться к механизмам нормандского формата, вернуться к логике Минских соглашений и логике Парижских соглашений конца декабря 2019 года», – произнес также министр иностранных дел Франции.

Париж призывает принять к Рождеству «гуманитарные меры» на Донбассе, в частности «освободить пленных, открыть определенные пропускные пункты и подтвердить прекращение огня».

Россия передала США список требований безопасности

Россия объявила, что в среду она передала Соединенным Штатам список «предложений» по правовым гарантиям, которые она требует для обеспечения своей безопасности, которая, по ее мнению, находится под угрозой.

«Наши конкретные предложения были переданы сегодня американским официальным лицам Министерством иностранных дел России», – заявил 15 декабря журналистам советник Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, эти предложения, «направленные на развитие правовых гарантий безопасности России», в частности, были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид, которая на этой неделе посетила Москву после визита в Киев. Юрий Ушаков также добавил, что он сам поговорит по телефону по этому поводу с «официальным лицом американской администрации».

Во вторник президент России Владимир Путин призвал к «немедленным» переговорам с НАТО и США об этих гарантиях, которые он потребовал в начале декабря от своего американского коллеги Джо Байдена.

Россия выступает против любого дальнейшего расширения НАТО за счет стран, граничащих с ней, таких как Украина, а также желает получить правовые гарантии, которые исключили бы подобную ​​возможность в будущем.

Вашингтон и Евросоюз обвиняют Москву в сосредоточении войск на границах Украины и угрожают ей беспрецедентными экономическими санкциями в случае агрессии. Кремль, со своей стороны, отвергает эти обвинения и, наоборот, заявляет, что Россия находится под угрозой со стороны НАТО, которое вооружает Киев и увеличивает развертывание воздушных и морских ресурсов в Черноморском регионе.

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