Вспышка штамма «омикрон»: Франция ужесточит правила въезда из Великобритании

Сдавать тест на коронавирус для въезда во Францию из Великобританию необходимо даже тем, кто прошел полный цикл вакцинации

Франция ужесточит правила въезда из Великобритании на фоне рекордного роста заболеваемости и вспышки распространения нового штамма «омикрон». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Для въезда на национальную территорию теперь потребуется тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Для выезда из Францию в Великобританию необходима веская причина.

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Люди, прибывающие из Великобритании во Францию, должны будут соблюдать семидневную самоизоляцию. В случае негативного теста на коронавирус, сданного во Франции, они смогут сократить карантин до 48 часов.

Поехать в Великобританию с туристическими целями нельзя будет даже тем, кто прошел полный цикл вакцинации против коронавируса. Всех французов призвали по возможности отложить свои поездки через Ла Манш.

Как заявил Габриэль Атталь, новые меры начнут действовать в ночь с пятницы на субботу. Он заверил, что французы, уже находящиеся в Великобритании, смогут вернуться домой несмотря на ограничения.

По данным санитарных властей Франции, всего в стране выявили 240 случаев заражения штаммом «омикрон». За 24 часа в стране диагноз COVID-19 поставили более чем в 65 тысячах случаях — это рекорд за всю осень и зиму 2021 года. За неделю среднее число новых заражений выросло на 7%.

В Великобритании число тех, кто заразился штаммом «омикрон», накануне превысило 10 тысяч человек. За сутки там выявили 78 тысяч случаев коронавируса — это максимум с января 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон предупредил британцев о «приливной волне» заражений в ближайшие дни. Основной пик заболеваний, вызванных «омикроном», придется на январь, считают британские ученые.

Во Франции в ближайшие дни могут быть введены новые внутренние ограничения, необходимые для борьбы с эпидемией. В пятницу в Елисейском дворце пройдет заседание Совета по санитарной безопасности. По мнению властей, к Рождеству — то есть через неделю — число больных с COVID-19 в реанимации превысит четыре тысячи пациентов. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 2800 человек.

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