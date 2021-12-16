Дело о российских миллиардерах: экс-советника Макрона отпустили из полиции без предъявления обвинений

Французская полиция в четверг, 16 декабря, отпустила бывшего советника президента страны Эмманюэля Макрона Александра Беналлу без предъявления обвинений. Два дня назад его задержали по делу о контрактах с российскими олигархами, заподозрив в торговле влиянием, коррупции и отмывании средств, полученных путем ухода от налогов.

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Александра Беналлу продержали в полиции около двух суток — это максимальный срок, на который во Франции можно задержать человека без решения суда. Полиция взяла Беналлу и его супругу под стражу утром в понедельник.

Национальная финансовая прокуратура заподозрила Александра Беналлу в коррупции и торговле влиянием из-за контракта, заключенного между российским олигархом Искандером Махмудовым и компанией Mars бывшего сотрудника охраны президентской партии «Вперед, Республика!» Венсана Краза. В 2018 году Махмудов перечислил на счета фирмы Краза, близкого знакомого и напарника Беналлы по работе в партии Макрона, 294 тысячи евро по контракту на оказание охранных услуг олигарху и членам его семьи во Франции и Монако. Компания Velours, на которую ранее работал Беналла, стала подрядчиком по этому контракту и получила более половины суммы — 172 200 евро. За три месяца, которые действовало соглашение об охране олигарха и его детей, Махмудов так и не приехал во Францию.

Как отмечает издание Mediapart, которое в 2019 году первым сообщило о существовании контракта, в момент его заключения Александр Беналла еще работал в Елисейском дворце. Он имел доступ к государственной тайне и входил в близкое окружение президента Макрона. Журналисты-расследователи полагали, что Беналла был посредником при заключении сделки между Махмудовым и охранной фирмой Mars (а также, возможно, бенефициаром этого контракта). Сам Беналла под присягой во время слушаний во французском Сенате говорил, что не имел никакого отношения к российской сделке.

Как отмечает AFP, следствие также выясняет условия заключения во Франции охранного контракта между фирмами, предположительно связанными с Беналлой, и другим российским олигархом Фархадом Ахмедовым (так, контракт на сумму 980 000 евро был заключен в декабре 2018 года после увольнения Беналлы из администрации президента).

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В ноябре 2021 года Александра Беналлу приговорили к трем годам лишения свободы, в том числе двум условно, по делу об избиении экс-советником Макрона демонстрантов на первомайской манифестации в Париже 2018 года. Беналлу также признали виновным в незаконном использовании дипломатического паспорта (после его увольнения из администрации президента), в подлоге (предоставлении фальшивых документов для получения служебного паспорта) и незаконном ношении оружия. Наказание он должен отбывать дома с электронным браслетом. Вместе с Беналлой был осужден и Венсан Краз: его приговорили к двум годам условно за применение насилия к участникам первомайской демонстрации.

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