Правительство Франции внесет законопроект о выдаче ковидных «пропусков» только привитым

Французское правительство выступит с законодательной инициативой о выдаче коронавирусных «пропусков» только вакцинированным, объявил вечером в пятницу, 17 декабря, премьер-министр Жан-Кастекс.

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В начале января правительство Франции внесет на рассмотрение парламента законопроект «о превращении санитарного пропуска в вакцинационный». Это означает, что коронавирусные «пропуска» смогут получить только прошедшие вакцинацию в случае, если парламент одобрит эту инициативу.

Сейчас «санитарный пропуск» во Франции могут получить не только привитые, но и имеющие на руках свежий отрицательный тест на коронавирус или подтверждение недавно перенесенного ковида (не старее полугода).

В условиях пандемии коронавируса пропуск требуют во Франции для посещения ряда общественных мест и посадки на транспорт дальнего следования. С 30 сентября QR-коды спрашивают не только у совершеннолетних, но и у подростков, начиная от 12 лет.

Таким образом власти собираются «усилить побуждение к вакцинации». «Неприемлемо, что отказ от вакцинации нескольких миллионов французов ставил под угрозу жизнь всей страны», — заявил Кастекс.

«Мы принимаем на себя ответственность за наложение этого ограничения на непривитых, поскольку отделения интенсивной терапии и реанимации наших больниц заполнены в основном невакцинированными людьми (с ковидом)», — отметил премьер.

По данным France Télévisions, пока возможный будущий «вакцинационный пропуск» рассматривают как условие допуска в «места культуры и отдыха», например рестораны и кинотеатры. Вопрос о введении «вакцинационных пропусков» на транспорте будет решен в ходе парламентских дебатов.

Среди других объявленных в пятницу мер: сокращение с пяти до четырех месяцев срока для ревакцинации после последней дозы и удвоение оплаты дополнительных рабочих часов сотрудников больниц. Кастекс также обратился к мэриям с призывом не проводить массовых мероприятий и салютов в Новый год.

Ранее было объявлено, что для всех людей старше 18 лет во Франции бустерная доза станет обязательным условием продления «санпропуска», начиная с 15 января. Для людей старше 65 лет эти правила начали действовать с 15 декабря.

С новыми мерами французское правительство выступило на фоне высокой заболеваемости и загруженности больниц, а также появления на территории страны нового коронавирусного варианта «омикрон», считающегося особо заразным.

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