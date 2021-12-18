Спасены 138 человек, терпевших бедствие в Ла-Манше

138 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Англии, были спасены в Ла-Манше

В минувший четверг 138 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш и добраться до берегов Англии, были спасены в проливе Па-де-Кале. Об этом 17 декабря сообщила французская морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

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16 декабря региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) Гри-Не получил информацию о том, что несколько лодок, пытающихся пересечь Ла-Манш, терпят бедствие в проливе Па-де-Кале.

Для спасения людей задействовали значительные средства: сторожевой корабль военно-морского флота Франции Cormoran, корабль поддержки и помощи ВМС Garonne и два всепогодных спасательных судна Национального сообщества спасения в море (SNSM).

В ходе спасательной операции 138 терпящих бедствие человек были спасены и высажены на берег. О них позаболились полиция на границах и спасательные службы в коммунах Гравелин, Кале и Булонь-сюр-Мер.

В последние месяцы мигранты все чаще пытаются пересечь пролив Ла-Манш, несмотря на крайнюю опасность подобного плавания. Морская префектура Ла-Манша и Северного моря указывает на неблагоприятные погодные условия, которые зачастую царят в этой зоне. В среднем 120 дней в году скорость ветра здесь составляет семь баллов и выше.

24 ноября ноября в Ла-Манше случилась самая смертоносная трагедия, с тех пор как мигранты начали пытаться пересекать пролив. Утонули по меньшей мере 27 человек, вышедшие в море на надувной лодке из французского Дюнкерка. Двух пассажиров удалось спасти.

На следующий день глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о задержании пятерых перевозчиков, подозреваемых в причастности к выходу в море потерпевшей крушение лодки. Впрочем, в прокуратуре Лилля заявили, что вышеупомянутые задержания не связаны с этой трагедией.

Все подробности трагедии должно установить расследование, которое поручили судебным следователям национального органа по борьбе с организованной преступностью (Junalco).

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