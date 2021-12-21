Под Рождество во Франции прошли благотворительные ярмарки

Во Франции в декабре организуют не только обычные рождественские базары, но и ярмарки солидарности

Помимо обыкновенных рождественских базаров в разных коммунах Франции в предпраздничный период традиционно организуют и ярмарки солидарности. Выручка от таких продаж идет в пользу благотворительных ассоциаций. А где-то на рождественских ярмарках организуют сбор пожертвований.

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Под Рождество во Франции давно организуют благотворительные продажи, где можно не просто подобрать подарок, но и помочь доброму делу. Такие базары состоялись и в этом году по всей стране.

В минувшие выходные в Парижском цветочном парке прошла благотворительная распродажа в пользу французской ассоциации Mécénat Chirurgie Cardiaque, которая спасает детей с пороками сердца из бедных стран. Ассоциация позволяет им сделать операцию во Франции.

За 25 лет существования она помогла 3700 больным детям со всего мира. 122 ребенка удалось прооперировать во Франции благодаря рождественским продажам, которые организуют с 2001 года. В них участвуют известные марки одежды, косметики, игрушек, сладостей, выставляющие на этом рынке свои товары по сниженным ценам.

Как говорят в ассоциации, в этом году продажи оказались рекордными: вырученных средств хватит, чтобы помочь двум десяткам детей. Благотворители признаются, что не ожидали таких результатов.

Благотворительные рождественские базары организовали в самых разных уголках страны. Например, 5 декабря в городе Рьом в центральной части Франции прошла традиционная рождественская ярмарка солидарности под патронажем Amnesty International, на которой были представлены порядка двадцати гуманитарных и правозащитных ассоциаций, работающих по всему миру.

С 8 по 19 декабря в Безансоне на востоке страны была открыта благотворительная рождественская ярмарка по поддержке проектов в разных уголках мира. В мэрии города говорили, что в ярмарке планировали участвовать около 50 ассоциаций международной солидарности. На таких рождественских рынках можно купить оригинальные подарки со смыслом: изделия ремесленников со всего света, необычные украшения, одежду, ковры книги, и так далее.

В Тулузе мэрия вместе с ассоциацией Unis Solidaires организовала солидарный рождественский рынок, который был открыт с 4 по 19 декабря. Особое внимание было уделено организациям, отстаивающим стандарты справедливой торговли (commerce équitable) и устойчивого развития, помогающим с социальной интеграцией и трудоустройством. Там были представлены в общей сложности порядка 40 ассоциаций, кооперативов, а также местных ремесленников и производителей.

В Марселе недалеко от Старого порта волонтеры и старьевщики местного сообщества благотворительного объединения «Эммаус» (Emmaüs) к Рождеству организовали временный предпраздничный магазин. Там продаются недорогие винтажные предметы одежды, игрушки, мебель, посуда, книги, а также разнообразные безделушки, которые можно положить под елку. Открыт он будет весь декабрь. Рождественские покупки во Франции можно сделать и в других магазинах объединения «Эммаус», у истоков которого стоял аббат Пьер (Анри Груэ) — католический священник, защитник неимущих и бездомных.

В коммуне Болезель (Bollezeele) на севере Франции в рамках традиционного рождественого базара организовали сбор пожертвований для ассоциации в защиту животных SPA и «Ресторанов сердца» (Restos du cœur), раздающих еду нуждающимся.

Благотворительный сбор продуктов питания устроили организаторы рождественской ярмарки в Сен-Перн на западе Франции совместно с ассоциацией по борьбе с бедностью Secours populaire («Народная помощь») и местной ассоциацией, помогающей с едой студентам.

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