COVID-19: каждый третий случай заражения в Париже связан с вариантом Omicron

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Les unes des quotidiens français Le Parisien et Libération de ce lundi 20 décembre 2021 sont consacrées au nouveau variant Omicron.
Les unes des quotidiens français Le Parisien et Libération de ce lundi 20 décembre 2021 sont consacrées au nouveau variant Omicron. © Le Parisien / Libération / Montage RFI
RFI
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Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил во вторник, 21 декабря, что средний уровень заболеваемости коронавирусом во Франции составляет 537 случаев на 100 тыс. жителей, что является «рекордом». В связи с распространением штамма «омикрон» правительство Франции ускорило разработку законопроекта о введении вакционных пропусков, вместо действующих сейчас санитарных.

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С учетом проведенных проверок, «более чем каждое третье заражение, похоже, связано с вариантом “омикрон”» в Париже, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь во время пресс-конференции во вторник, 21 декабря.

«Омикрон прибывает в нашу страну», и если он в среднем составлял «10% заражений в прошедшие выходные, то в определенных регионах, в частности в столичном регионе Иль-де-Франс, его доля гораздо более высокая», пояснил Габриэль Атталь. По его словам, средний уровень заболеваемости COVID-19 во Франции снова побил рекорд – 537 случаев на 100 000 жителей.

Вакцинационный пропуск: правительство на следующей неделе представит законопроект

В связи с распространением штамма «омикрон» правительство Франции ускорило разработку законопроекта о введении вакцинационных пропусков, вместо действующих сейчас санитарных. Как сообщил телеканал TF1, соответствующий законопроект будет представлен на Совете министров уже следующей неделе, а не 5 января, как первоначально планировалось. Предполагается, что текст будет рассмотрен в парламенте в начале января 2022 для принятия закона в кратчайшие сроки.

В отличие от санитарного пропуска, открывающего доступ в общественные места не только вакцинированным, но и получившим негативный тест непривитым людям, новый пропуск будут выдавать только при наличии полного цикла вакцинации. Более того, после шести месяцев действия вакцинационный пропуск может быть аннулирован в случае отсутствия бустерной дозы.

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