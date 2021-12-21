COVID-19: каждый третий случай заражения в Париже связан с вариантом Omicron

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил во вторник, 21 декабря, что средний уровень заболеваемости коронавирусом во Франции составляет 537 случаев на 100 тыс. жителей, что является «рекордом». В связи с распространением штамма «омикрон» правительство Франции ускорило разработку законопроекта о введении вакционных пропусков, вместо действующих сейчас санитарных.

Реклама Читать далее

С учетом проведенных проверок, «более чем каждое третье заражение, похоже, связано с вариантом “омикрон”» в Париже, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь во время пресс-конференции во вторник, 21 декабря.

«Омикрон прибывает в нашу страну», и если он в среднем составлял «10% заражений в прошедшие выходные, то в определенных регионах, в частности в столичном регионе Иль-де-Франс, его доля гораздо более высокая», пояснил Габриэль Атталь. По его словам, средний уровень заболеваемости COVID-19 во Франции снова побил рекорд – 537 случаев на 100 000 жителей.

Вакцинационный пропуск: правительство на следующей неделе представит законопроект

В связи с распространением штамма «омикрон» правительство Франции ускорило разработку законопроекта о введении вакцинационных пропусков, вместо действующих сейчас санитарных. Как сообщил телеканал TF1, соответствующий законопроект будет представлен на Совете министров уже следующей неделе, а не 5 января, как первоначально планировалось. Предполагается, что текст будет рассмотрен в парламенте в начале января 2022 для принятия закона в кратчайшие сроки.

В отличие от санитарного пропуска, открывающего доступ в общественные места не только вакцинированным, но и получившим негативный тест непривитым людям, новый пропуск будут выдавать только при наличии полного цикла вакцинации. Более того, после шести месяцев действия вакцинационный пропуск может быть аннулирован в случае отсутствия бустерной дозы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться