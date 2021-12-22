К Новому году «омикрон» может стать самым распространенным вариантом COVID-19 во Франции

В период между рождественскими и новогодними праздниками «омикрон» может стать самым распространенным вариантом COVID-19 во Франции. Об этом в среду, 22 декабря, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

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По словам Атталя, постепенно случаи заражения штаммом «омикрон» становятся самыми распространенными в ряде регионов Франции, в особенности в столичном Иль-да-Франс и в Париже. В связи с этим власти регулярно проводят анализ текущей санитарной ситуации в стране. В понедельник, 27 декабря, должно пройти очередной заседание совета министров. Атталь также вновь напомнил о важности соблюдения всех мер санитарной безопасности во время рождественских и новогодних праздников.

21 декабря в эфире France 1 Атталь заявил, что, по оценкам французских экспертов, «омикрон» на 70% быстрее предыдущих штаммов распространяется в организме. Вечером того же дня министерство здравоохранения Франции сообщило о выявлении еще 72 832 случаев заражения за прошедшие сутки. Таким образом, за неделю среднее количество выявляемых в день случаев составило более 54 тысяч.

Несмотря на распространение «омикрона», президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что выборы, которые должны в скором времени пройти в стране, состоятся и не будут перенесены или отменены. Об этом также сообщил Габриэль Атталь во время ежедневной пресс-конференции. Наиболее сложной задачей остается организация голосования на региональных, муниципальных выборах, а также на уровне департаментов.

Ревакцинация и прививки для детей 5-11 лет

Габриэль Атталь в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что вакцинация и получение бустерной дозы являются эффективным способом противодействия распространению коронавирусной инфекции и снижения риском тяжелых форм протекания болезни. По его словам, задача правительства — мотивировать граждан вакцинироваться, так как это «лучшее средство в борьбе с распространением эпидемии».

В среду, 22 декабря, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о начале кампании добровольной вакцинации детей в возрасте 5–11 лет. По словам министра, для того, чтобы сделать прививку ребенку, достаточно согласия одного из двух родителей, и один должен присутствовать в момент введения препарата.

Aujourd'hui, suivant l’avis de toutes nos autorités sanitaires, nous ouvrons la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Les 1ers créneaux de vaccination dédiés seront ouverts ce matin en centre. La semaine prochaine, ce sera également le cas en médecine de ville. pic.twitter.com/lR3zVSrXtU — Olivier Véran (@olivierveran) December 22, 2021

Напомним, чуть ранее, 15 декабря во Франции начали прививать детей 5–11 лет из так называемых категорий риска. При этом 22 декабря Веран отметил, что пока не планируется разрешить ревакцинацию подростков бустерной дозой.

Министр Веран также заявил, что к настоящему моменту инфицирование «омикроном» составляет около 20% всех случаев на территории Франции и 30-35% в столичном регионе Иль-де-Франс. Министр признал, что штамм распространяется быстро, однако подчеркнул, что на данный момент он не провоцирует массовых госпитализаций, а вакцинация позволяет защититься от него.

Во вторник, 21 декабря, во французских больницах насчитывалось 16 076 пациентов с COVID-19, в том числе 3096 — в тяжелом состоянии. 357 из них поступили в течение 24 часов.

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