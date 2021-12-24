Второй пост в России и суд во Франции: экс-премьер Фийон стал членом совета директоров «Сибура»

Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров «Сибура», крупнейшей нефтехимической компании России. Об изменениях в составе своего совета директоров холдинг сообщил в четверг, 23 декабря. Во Франции Фийон, осужденный в первой инстанции по делу о растрате государственных средств, ожидает решения апелляционного суда. Совет директоров «Сибура» покинул зампред правления и акционер компании Кирилл Шамалов, которого СМИ называли «предполагаемым бывшим зятем» президента Владимира Путина.

Реклама Читать далее

Крупнейшая в России интегрированная нефтегазохимическая компания «Сибур» 23 декабря сообщила об изменениях в составе своего совета директоров. В качестве независимого директора в совет вошел «Фийон Франсуа Шарль Арман», возглавлявший правительство Франции с 2007 по 2012 годы во время президентства Николя Саркози. Несколько месяцев назад — в июле —экс-премьер и бывший кандидат французских правых в президенты на выборах 2017 года был избран в совет директоров российской компании «Зарубежнефть».

Агентство Reuters отмечает, что крупнейшими акционерами «Сибура» являются Леонид Михельсон (глава и основной владелец «Новатек»), а также Геннадий Тимченко, близкий знакомый президента Путина.

Источник РБК в «Сибуре» назвал Фийона «управленцем высочайшего уровня», который «в своей карьере государственного деятеля уделял много внимания проблемам загрязнения окружающей среды». «Профессионал такого калибра, последовательный сторонник продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья может привнести большой вклад в развитие компании», — цитирует издание характеристику, которую Фийону дал представитель «Сибура». В холдинге экс-премьер Франции будет работать в комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также в комитете по устойчивому развитию.

France-Presse напоминает о других бывших видных европейских политиках, получивших работу в крупнейших корпорациях России. Совет директоров «Роснефти» с 2017 года возглавляет экс-канцлер Германии Герхард Шредер. С 2005 года он также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, компании-оператора проекта «Северный поток».

С 2021 года в совет директоров «Роснефти» входит и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль (гостем на ее свадьбе в августе 2018 году был Владимир Путин).

Во Франции — под судом

На родине Франсуа Фийон ожидает приговора Апелляционного суда Парижа по обвинению в растрате государственных средств. Вердикт по делу о «фиктивном найме» политиком собственной супруги и детей в качестве депутатских помощников в парламент Франции вынесут 9 мая 2022 года. В апелляционной инстанции прокуратура запросила для Франсуа Фийона наказания в виде одного года реального лишения свободы (5 лет тюрьмы, из которых четыре — условно) и штрафа 375 000 евро. Для супруги политика Пенелопы Фийон, которая числилась депутатским помощником (парламентским ассистентом) мужа в Национальном собрании в период с 1998 по 2013 год, обвинение потребовало 2-летнего условного срока. Слушания по делу прошли в Апелляционном суде Парижа во второй половине ноября.

В первой инстанции — в исправительном суде Парижа — в июне 2020 года Франсуа Фийон был приговорен к реальному 2-летнему сроку лишения свободы (5 лет тюрьмы, из которых три — условно), Пенелопа Фийон — к 3 годам условно. Супругов Фийон также приговорили к реальным выплатам: штрафам в размере 375 000 евро (на каждого), а также возмещению нижней палате парламента, Нацсобранию, средств, полученных Пенелопой Фийон в качестве зарплаты депутатского помощника.

Скандал вокруг Франсуа Фийона, связанный с наймом супруги в качестве депутатского помощника в Нацсобрании, разразился во время президентской кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом французских правых на пост главы государства и даже фаворитом гонки. После публикации разоблачений в СМИ против политика было возбуждено уголовное дело. На фоне скандала, получившего название «Пенелопагейт» (по имени супруги политика), Фийон не прошел во второй тур выборов.

«Сибур»: Кирилл Шамалов покинул совет директоров

Перестановки в совете директоров «Сибура» последовали за изменением в составе акционеров (пакет акций приобрела страховая группа СОГАЗ) и объединением компании с нефтехимической группой ТАИФ.

Совет директоров «Сибура» покинул Кирилл Шамалов, заместитель председателя правления компании и ее акционер. Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого президента Владимира Путина, акционера банка «Россия» Николая Шамалова.

Шамалов-младший пришел на работу в «Сибур» в 2008 году, а затем стал акционером компании (с долей около 4%). В 2014 году он купил еще 17% акций «Сибура» на кредит Газпромбанка — у Геннадия Тимченко, затем вошел в совет директоров компании. В мае 2017 года Шамалов продал этот пакет крупнейшему акционеру «Сибура» Леониду Михельсону, сохранив долю в 3,9%. После объединения «Сибура» с группой ТАИФ его пакет составляет 3,3%.

Ряд СМИ называют Кирилла Шамалова предполагаемым бывшим зятем Владимира Путина. По их информации, он женился на (предполагаемой) младшей дочери президента Катерине Тихоновой в 2013 году. Сообщалось, что они расстались не позднее 2018 года.

Издание «Важные истории» сообщало, что вскоре после женитьбы Шамалов получил 3,8% акций «Сибура» всего за 100 долларов (в компании это подтвердили, отметив, что сделка содержала ряд особых условий). Купленный позже 17-процентный пакет «Сибура» Шамалов продал незадолго до предполагаемого расставания с Тихоновой.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться