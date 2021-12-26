COVID-19: Во Франции впервые выявили более 100 тысяч случаев заражения в день

Во Франции впервые с начала эпидемии коронавируса выявили более 100 тысяч случаев заражения

Впервые с начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более ста тысяч новых случаев заражения за сутки, сообщает 25 декабря национальное агентство здравоохранения.

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По данным к 25 декабря, 104 611 случай заражения коронавирусом выявили во Франции за 24 часа. Этот показатель удвоился по сравнению с началом декабря. Отмечается, что под Рождество было сделано особенно много тестов на ковид.

Быстро ухудшается и другой показатель динамики эпидемии — уровень заболеваемости (прирост заражений на 100 тысяч жителей за последние семь дней). К 22 декабря он составляет 646,9, тогда как в начале месяца — 390,4.

Загруженность французских больниц тоже растет, но не такими темпами, как число новых выявляемых случаев заражения. По информации от 25 декабря, 16162 пациента с ковидом лежат в больницах во Франции. Число единовременно госпитализированных с ковидом выросло примерно в полтора раза с начала месяца. Однако оно примерно вдвое ниже по сравнению с пиковыми показателями первой и второй волн. В реанимациях французских больниц к 25 декабря находились 3282 пациентов (в начале декабря — менее двух тысяч).

Больше всего пациентов с ковидом госпитализированы в регионах Иль-де-Франс, Прованс — Альпы — Лазурный берег и Овернь — Рона — Альпы. Наилучшая с этой точки зрения ситуация сейчас на западе Франции.

Уровень ковидной смертности вырос примерно вдовое за последние три недели, но он далек от смертности, наблюдавшейся в первую и вторую волны эпидемии. По данным от 25 декабря, за сутки в больницах скончались 84 пациента с ковидом.

На фоне распространения варианта «омикрон» во Франции в понедельник пройдет заседание совета санитарной безопасности. Ожидается, что Совет министров в этот же день одобрит правительственный законопроект о предоставлении «ковидных» пропусков только привитым.

По последним данным, 77% жителей страны прошли полный курс вакцинации от ковида. Среди людей от 12 лет и старше полностью привиты почти 90%. С начала кампании ревакцинации порядка 22 миллионов человек получили бустерные дозы.

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