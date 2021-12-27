Во Франции объявили новые санитарные ограничения из-за «омикрона»

Премьер-министр Франции Жан Кастекс (слева) и министр здравоохранения Оливье Веран на пресс-конференции, 27 декабря 2021 г.

На фоне быстрого распространения коронавирусного штамма «омикрон» во Франции объявили дополнительные санитарные ограничения. О новых мерах сообщили в понедельник, 27 декабря, премьер-министр Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран после заседаний совета по санитарной безопасности и совета министров, посвященных COVID-19.

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Как подчеркнул премьер-министр Жан Кастекс, уровень заболеваемости во Франции сейчас самый высокий с начала пандемии, ситуация в больницах остается напряженной. В субботу, 25 декабря, национальное агентство здравоохранения объявило, что за сутки в стране выявлено более 100 тысяч случаев заражения — наивысший показатель за все время эпидемии ковида.

Премьер отметил, что вакцинация остается в центре стратегии властей по сдерживанию эпидемии коронавируса. Срок для ревакцинации решено снизить до трех месяцев после последней инъекции.

Незадолго до этого совет министров одобрил правительственный законопроект о выдаче ковидных «пропусков» только привитым. Проект закона также ужесточает наказание за поддельные «пропуска». Если инициативу одобрит парламент, она вступит в силу в середине января.

Правительство вечером в понедельник объявило ряд новых санитарных ограничений, которые будут действовать три недели, начиная с 3 января.

Решено усилить дистанционную работу. Предприятия обязаны будут отправлять на «удаленку» всех сотрудников, кто может работать из дома, на три-четыре дня в неделю.

На массовых мероприятиях в помещениях смогут присутствовать максимум две тысячи человек, на улице — максимум пять тысяч. Концерты, где зрители стоят, будут запрещены. В барах и кафе пить и есть можно будет только сидя.

Запрещено будет есть и пить во всех кинотеатрах, театрах, спортзалах, а также в общественном транспорте (в том числе дальнего следования).

Ношение масок, обязательное сейчас в помещениях, принимающих публику, станет обязательным на улице в центрах городов. «Префекты примут соответствующие положения совместно с мэрами», — отметил премьер.

Правительство не стало объявлять комендатский час на Новый год. Ранее было объявлено о запрете салютов и потреблении алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. Не стали продлевать школьные каникулы, несмотря на призыв ряда медиков. Дети выйдут на занятия 3 января, как и планировалось.

Министр здравоохранения Оливье Веран отметил в свою очередь, что вариант «омикрон» намного заразнее своих предшественников. По его словам, некоторые модели показывают, что к началу января можно ожидать более 250 тысяч случаев заражения в день.

Чтобы избежать «парализации» страны на фоне такого уровня заболеваемости правительство намерено изменить сроки самоизоляции для людей, контактировавших с зараженными. Сегодня срок изоляции для «контактировавших» может достигать 17 дней. Новые правила будут определены к концу недели.

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