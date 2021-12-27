На фоне резкого роста числа заражений во Франции обсудят новые коронавирусные ограничения

Очередь из желающих пройти тест на коронавирус в Париже на Елисейских полях в рождественский сочельник 24/12/2021.

В этот понедельник, 27 декабря, президент Франции проведет по видеосвязи новое заседание Совета по санитарной безопасности в связи резким ростом числа заражений коронавирусом. В ходе встречи руководство страны обсудит введение новых ограничений. 24 декабря во Франции был зафиксирован максимум заражений с начала эпидемии — более ста тысяч случаев за сутки.

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Совет по санитарной безопасности начнется в 16 часов по парижскому времени и продлится час. В 17 часов президента Франции Эмманюэля Макрона ждет заседание Совета министров, в ходе которого члены правительства должны одобрить законопроект о выдаче коронавирусных «пропусков» только вакцинированным гражданам.

Сегодня «санитарный пропуск» во Франции могут получить не только привитые, но и непривитые граждане, имеющие свежий отрицательный тест на коронавирус или подтверждение недавно перенесенного коронавируса (не старее полугода).

Как сообщает радиостанция France info со ссылкой на свои источники, власти Франции не намерены устанавливать комендантский час в новогоднюю ночь, а также продлевать новогодние каникулы для школьников. Ранее информация о возможности введения этих мер появлялась в прессе.

В середине декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран уже заявлял, что в новогоднюю ночь во Франции запретят фейерверки, а также продажу алкоголя и еды на улицах, чтобы избежать скопления людей.

«Мы примем не такие сильные, но зато более долгосрочные меры», —цитирует радиостанция слова министра, пожелавшего остаться неназванным. По словам источников France info, в ходе встречи будет обсуждаться ношение масок на улице — эта мера действовала во Франции в течение нескольких месяцев и была отменена в середине июня 2021 года.

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