«Ужасная потеря для российского народа»: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан о ликвидации «Мемориала»

В связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации «Международного Мемориала» возникает глубокая тревога за будущее исторических исследований и защиты прав человека в России. Это ужасная потеря для российского народа, заявил 28 декабря министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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«С возмущением и беспокойством я узнал о ликвидации НПО „Международный Мемориал“ Верховным судом России, в то время как другое подразделение этой организации, Правозащитный центр „Мемориал“, также подвергается уголовному преследованию», — заявил глава МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что в связи с этим возникает «глубокая тревога за будущее исторических исследований и защиты прав человека в России». Он напомнил, что решение было принято в год столетия основателя «Мемориала» и лауреата Нобелевской премии мира, академика Андрея Сахарова.

Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своем выступлении в Карловом университете Праги 6 декабря 2019 года, где он сказал, что «для некоторых велик соблазн проводить „политику истории“, использовать прошлое как инструмент, разжигать его угли, вносить путаницу на службе у идеологии». Министр процитировал известного французского историка Марка Блока, сказавшего, что «непонимание настоящего неизбежно рождается из незнания прошлого». «Оно (непонимание) может родиться и от манипуляции историей. Среди европейских принципов — академическая свобода. Там, где она под угрозой, под угрозой демократия и мир», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция неоднократно приветствовала деятельность „Мемориала“. Его замечательная научная работа ради более глубокого знания о массовых преступлениях XX столетия посредством сбора архивов, свидетельств и исследований историков является важным вкладом в современную историю, в реабилитацию жертв репрессий, в более общем плане — в коллективную память», — продолжил глава французского внешнеполитического ведомства.

Ликвидацию «Международного Мемориала» он назвал «ужасной потерей для российского народа, имеющего право на верное знание своего прошлого и на общество, основанное на фундаментальных ценностях Совета Европы». Это также потеря для научных и культурных кругов России и Франции, «которые работают над построением амбициозных двусторонних отношений, независимых от политической конъюнктуры», — отметил он.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что в этом контексте обеспокоенность вызывает увеличение до 15 лет срока лишения свободы руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. «Как и наши партнеры в Европейском союзе, Франция призывает к его освобождению и будет продолжать внимательно следить за его ситуацией», — добавил глава МИД Франции.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что ликвидация «Международного Мемориала» знаменует «черный день для гражданского общества в Российской Федерации». «Российская Федерация, как видится, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей», — отметила она.

28 декабря ВС России принял решение о ликвидации «Международного Мемориала», удовлетворив требование генеральной прокуратуры. В «Мемориале» заявили, что обжалуют решение Верховного суда в российских инстанциях, а если потребуется, и в Европейском суде по правам человека.

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