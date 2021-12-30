В Париже и столичном регионе вновь ввели обязательное ношение масок на улице

С 31 декабря ношение масок на улице вновь станет обязательным в Париже и на территории почти всего столичного региона Иль-де-Франс. Об этом решении, а также о дополнительных ограничениях на новогодние выходные объявили местные префектуры на фоне нового всплеска эпидемии коронавируса. 29 декабря во Франции сообщили о новом суточном рекорде числа зараженных — 208 тысяч человек.

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В среду префектура Парижа, а затем и префекты всех департаментов столичного региона Иль-де-Франс объявили о возвращении санитарной меры, отмененной минувшим летом: с 31 декабря ношение масок на улице вновь станет обязательным для всех начиная с 11-летнего возраста. Исключение сделано лишь для тех, кто перемещается на мотоциклах, велосипедах и автомобилях или занимается спортом на открытом воздухе. Штраф за отсутствие маски на улице составляет 135 евро. В столице также без масок можно будет прогуливаться лишь в Булонском и Весенском лесах.

Четыре департамента столичного региона — Валь-де-Марн, Валь-д'Уаз, Сена и Марна, Сена-Сен-Дени — сделали ношение масок на улице обязательным на территории всех своих коммун. В департаментах Эсон и Ивелин норма будет действовать только в крупных агломерациях.

В этот четверг о введении обязательного ношения масок на открытом воздухе сообщила префектура Лиона, второго по величине французского мегаполиса. Санитарная мера будет действовать с 31 декабря в самом Лионе и его крупном пригороде Вилёрбан.

Дополнительные ограничения префектуры вводят на вечер 31 декабря и новогоднюю ночь, чтобы избежать скопления народа на улицах. Так, в Париже введен запрет на распитие спиртных напитков на улице, бары и рестораны будут работать только до 2 часов ночи, танцы в них будут под запретом, а в целом ряде районов с 18 часов вечера и до 6 утра будет запрещена продажа алкоголя навынос. Об аналогичных ограничениях в новогоднюю ночь объявила и префектура Лиона, где кафе, бары и рестораны будут работать лишь до часу ночи.

В Париже и столичном регионе в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт, а проезд в нем (традиционно) будет бесплатным. Об этом 30 декабря сообщили в управлении транспортной сети Ile-de-France Mobilités (IDFM). Шесть из 14-ти линий парижского метро (1, 2, 5, 6, 9, 14) будут обслуживать свои самые крупные и востребованные пассажирами станции. Работу не прекратят основные линии (A, B, C, D) пригородных экспрессов RER, связывающих центр города с пригородами (на линиях А и В поезда будут обслуживать все остановки). Движение в новогоднюю ночь продолжится (правда, лишь частично) на линиях пригородных поездов Transilien.

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