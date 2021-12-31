«2022-й, возможно, будет годом выхода из эпидемии»: Эмманюэль Макрон обратился к французам в Новый год

Эмманюэль Макрон обратился к французам в Новый год в последний раз за этот президентский срок, 31 декабря 2021 г.

31 декабря президент Эмманюэль Макрон обратился к французам с новогодним обращением — последним за этот президентский срок.

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В начале своего обращения Эмманюэль Макрон почтил память 123 тысяч соотечественников, умерших от ковида с начала эпидемии, и приветствовал медиков, спасателей и правоохранителей, находящихся на службе 31 декабря, как и в любой другой день.

«Грядущие недели будут тяжелыми», многие сферы будут «дезорганизованы» из-за нового варианта коронавируса, предупредил президент, пообещав, что работа госслужб и «жизнь страны» не остановятся.

Он напомнил, что в прошлом году на Новый год санитарные ограничения были более жесткими. «Вакцинация — наш самый надежный козырь», — подчеркнул Макрон и призвал «пять миллионов непривитых» «сделать этот простой жест (прививку) для себя и для соотечественников».

В последние три дня на фоне совмещения волн, вызванных коронавирусными вариантами «дельта» и «омикрон», во Франции выявляют более 200 тысяч случаев заражения в день. В пятницу национальное агентство здравоохранения сообщило о более чем 232 тысячах выявленных случаев за минувшие 24 часа.

«2022 год, возможно, будет годом выхода из эпидемии», — выразил надежду президент Франции.

Он также заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие годы, перечислив меры, принятые в 2021 году и отметив, что «никогда за последние 15 лет безработица не была такой низкой».

В своем обращении он напомнил, что с 1 января Франция будет председательствовать в Совета Европейского союза. «Вы можете рассчитывать на мою полную приверженность тому, чтобы сделать этот момент временем прогресса в деле контроля над нашими границами, в обороне, в климатическом переходе, в равенстве между женщинами и мужчинами, в постоении нового альянса с африканским континентом, в контроле над интернет-платформами и культуре в Европе», — заявил Макрон.

Эмманюэль Макрон пока не заявлял о намерении выдвинуться в президенты на второй срок в 2022 году. В новогоднем обращении он заявил: «Я продолжу вам служить вне зависимости от моего положения и обстоятельств».

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