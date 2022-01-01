Защита животных и отказ от пластика: что меняется во Франции с 1 января 2022 года?

Дальнейший отказ от пластиковых упаковок, запрет на уничтожение непроданных вещей, бесплатная контрацепция для женщин младше 25 лет, защита животных на фермах. Вот некоторые из изменений, вступающих в силу во Франции с 1 января 2022 года.

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Дальнейший отказ от пластиковых упаковок

С 1 января 2022 года во Франции многие фрукты и овощи запрещено продавать в целлофане или пластиковых емкостях. Это касается огурцов, брокколи, сладкого перца, лимонов, бананов и других фруктов и овощей, которые нередко оборачивают в пластик. Под действие закона не подпадают фрукты и овощи, продающиеся пакетами в полтора килограмма и больше. Для некоторых товаров сделали отсрочку — вплоть до 2026 года.

С начала 2022 года во Франции также запрещено распространять газеты и журналы в пластиковой обертке и класть в детские меню пластиковые игрушки.

Запрет на уничтожение непроданных вещей

Отныне во Франции нельзя сжигать или отправлять на свалку непроданную одежду, обувь, мебель, книги, электроприборы, средства гигиены и другие непищевые товары. Главная цель этой меры — поощрение отправки вещей благотворительным ассоциациям.

По данным французского Агентства экологического передоха на 2019 год, 7% непроданных вещей во Франции уничтожались. В денежном выражении это примерно 300 млн евро ежегодно. На благотворительность уходила примерно пятая часть непроданного товара, а большинство — в стоковые центры и на переработку.

Бесплатная контрацепция

Затраты, связанные с контрацепцией, с 1 января полностью покрываются за счет государственного медицинского страхования для всех женщин младше 25 лет. Раньше контрацепция была бесплатной только для несовершеннолетних. Мера не распространяется на некоторые виды контрацептивов, например, на презервативы.

Минимальная зарплата

В январе минимальный размер оплаты труда во Франции (Smic) вырастет на 0,9% и составит 1603 евро в месяц без вычета налогов и социальных отчислений (brut) и 1269 евро после всех вычетов (net). Речь идет об автоматической индексации по уровню инфляции без дополнительного повышения.

Подорожание почтовых марок

Цены на почтовые марки с 1 января выросли в среднем на 4,7%. Особенно заметно подорожала популярная «красная марка» для отправки письма за 24 часа на территории французской метрополии: с 1,28 до 1,43 евро (+11,5%). Цены на марки повышают на фоне постоянного снижения числа «традиционных» писем. Большую роль тут играет переход в онлайн административной и профессиональной переписки (налоги, квитанции за электричество и так далее).

Борьба с жестокостью к животным

С 1 января на французских фермах запрещена кастрация поросят на живую. Такие операции можно будет продолжать делать только с соблюдением ряда условия, в том числе анастезии.

Франция и Германия становятся первыми в мире странами, где запрещено уничтожать цыплят-самцов. Ежегодно во Франции путем перемолки или отравления газом убивали 50 миллионов цыплят, «нерентабельных» в деле производства яиц. Для отбора цыплят будет разрешена только методика in ovo, позволяющая определить пол еще внутри яйца.

Брексит

Все британские резиденты с 1 января 2022 года должны будут иметь вид на жительство для проживания во Франции на срок, превышающий три месяца. Особый статус введен для тех, кто проживал во Франции до 2021 года, остальные должны следовать стандартной процедуре получения вида на жительство.

Эконалоги на новые автомобили

Меняется шкала экологических налогов на новые автомобили, зарегистрированные с 1 января. Минимальный сбор в 50 евро вводится с уровня загрязнения машины в 128 граммов CO2 на километр (вместо 133 граммов CO2/км). Это означает, что экологический налог будет касаться подавляющего большинства машин с тепловыми двигателями, отмечает специализированная пресса. Новый эконалог вводится на новые машины массой более 1,8 тонн.

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