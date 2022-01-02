Новый год как весна: во Франции установилась аномально теплая погода

Эта предновогодняя неделя во Франции оказалась самой теплой за всю историю наблюдений с 1947 года

Предновогодняя неделя во Франции оказалась самой теплой за всю историю наблюдений с 1947 года, сообщила национальная метеорологическая служба Météo-France.

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В течение восьми дней перед Новым годом температуры были на 5 градусов выше нормы. Национальный термический показатель (средняя температура по 30 репрезентативным метеостанциям) с 24 по 31 декабря составил 10,7 градуса Цельсия.

Таким образом, конец 2021 года стал во Франции самым теплым за всю историю наблюдений с 1947 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году (10,5 градуса), сообщает национальная метеослужба Франции.

На юге Франции температуры порой превышали 20 градусов. Рекорд был побит, например, в Ниме, где 20 декабря зафиксировали 20,9 градуса (начало наблюдений пришлось на 1922 год). В некоторых городах погодный рекорд был установлен ночью. К примеру, в Перпиньяне 29 декабря ночная температура составила 16,9 градуса (наблюдения начались в 1924 году).

По-весеннему теплые погоды сохранились и в начале 2022 года.

Теплая погода в последние дни установилась «на всем континенте, от Британских островов до Балтики и Пиренейского полуострова», — отмечает Météo-France. Эту аномалию объясняют теплым воздхудом, пришедшим из Северной Африки и Испании.

Такие «весенние» эпизоды зимой — «признак климатических изменений», указывает метеослужба. Отмечается, что необычные холода случаются в последние годы все реже. Последняя волна аномальных холодов, затронувших всю Францию, пришлась на 2012 год.

Теплая погода зимой, в отличие летней жары или аномальных холодов, не представляет опасности для здоровья людей. Но такие погодные аномалии увеличивают риск схода лавин, раннего таяния снега и риска наводнений, а также риски для зарождающихся сельскохозяйственный культур, которые затем могут погибнуть от морозов.

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