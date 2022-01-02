Во Франции снизили срок карантина для привитых, заразившихся коронавирусом

На фоне рекордного числа выявляемых случаев COVID-19 во Франции смягчили правила самоизоляции для зараженных и контактировавших с ними людей — в случае, если они прошли полный курс вакцинации. Об этом министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью Le Journal du Dimanche. Власти объясняют, что пошли на этот шаг, чтобы избежать парализации социальной и экономической жизни.

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Министр здравоохранения Оливье Веран сообщил о смягчении правил самоизоляции для инфицированных коронавирусом и контактировавших с ними людей в случае, если они прошли полный курс вакцинации.

В правительстве несколько дней назад заявляли о планах изменить эти сроки с учетом риска парализации сраны. Из-за совмещения волн дельты и омикрона в последние дни во Франции фиксируют более 200 тысяч случаев заражения каждые 24 часа. Оливье Веран отметил, что сроки карантина необходимо сокращать, чтобы «избежать дестабилизации социальной и экономической жизни». Он также отметил, что это смягчение стало возможным благодаря высокому вакцинационному покрытию.

С понедельника для полностью привитых зараженных срок самоизоляции снижается с десяти до семи дней с возможностью выхода через пять дней при негативном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген. Для привитых, контактировавших с зараженными, карантин отменяется. Однако они должны будут «регулярно» делать тесты. Ранее срок самоизоляции составлял для них от семи до 17 дней в зависимости от обстоятельств.

Люди, не прошедшие полный курс вакцинации, в случае заражения должны будут самоизолироваться на десять дней с возможностью выхода через неделю при тех же условиях. Непривитые «контрактировавшие» должны будут уйти на недельный карантин. Условие выхода из изоляции для них — негативный тест.

Что касается зараженных медработников, Оливье Веран заявил, что Высший совет по здравоохранению подтвердил возможность отступить от правил изоляции при некоторых условиях и допустить до работы медиков с COVID-19 «без симптомов или с незначительными симптомами».

Для медработников во Франции действует обязательная вакцинация. «Это вопрос обеспечения непрерывности лечения, учитывая крайне напряженную санитарную ситуацию и большое число зараженных и контактировавших с ними», — объяснил Оливье Веран.

Новые условия для сохранения ковидного «пропуска»

Как заявил Оливье Веран, с середины февраля срок получения бустерной дозы для сохранения ковидного «пропуска» будет сокращен с семи до четырех месяцев после последнего укола. В этом смысле «инфицирование будет продолжать считаться равносильным инъекции», добавил он.

«Это означает, что человек, получивший две дозы, не прошедший ревакцинацию, но недавно инфицированный, отвечает условиям» продления санитарного «пропуска», пояснил министр. Ранее власти снизили минимальный срок ревакцинации до трех месяцев после последней инъекции. Порядка 25 миллионов человек во Франции уже получили бустерные дозы.

Правительство Франции подготовило законопроект о выдаче ковидных «пропусков» только привитым. Он может вступить в силу в январе, если его одобрит парламент. На данный момент пропуск могут получить и невакцинированные при наличии свежего негативного теста.

«Пятая волна, возможно, будет последней»

«Эта пятая волна, возможно, будет последней. Омикрон настолько заразен, что затронет все население мира. Он приведет к усилению (коллективного) иммунитета», — заявил Оливье Веран.

Ранее с похожим оптимистичным заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В своем новогоднем обращении он заявил, что «2022 год, возможно, будет годом выхода из эпидемии», подчеркнув, что вакцинация в этом смысле — «самый надежный козырь».

Министр здравоохранения Франции добавил, что «нужно продолжать вакцинировать всю планету в срочном порядке» во избежание появления новых опасных штаммов. По словам Верана, Франция — третья в мире по отправке вакцин в бедные страны.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на днях отметил, что несправедливость с распределением вакцин создала «идеальные условия для появления варианта омикрон». По его словам, эпидемии можно положить конец только если положить конец этой несправедливости.

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