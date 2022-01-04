Во Франции знаменитые братья-близнецы Богдановы умерли с разницей в шесть дней

Знаменитые братья-близнецы Игорь и Гришка Богдановы скончались с разницей в шесть дней

Французский телеведущий и популяризатор науки Игорь Богданов скончался 3 января в парижской больнице. Шесть дней назад умер его брат-близнец Гришка Богданов. Им было по 72 года. По данным СМИ, братьев Богдановых (les frères Bogdanoff) в середине декабря госпитализировали в реанимацию с ковидом.

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Родные не стали раскрывать причину смерти Игоря (Igor) Богданова, однако его адвокат подтвердил в интервью RTL, что он умер от ковида. Шесть дней назад скончался его брат-близнец Гришка (Grégoire) Богданов.

По данным Le Monde, 15 декабря братьев Богдановых госпитализировали в реанимацию парижской больницы Жоржа Помпиду с ковидом. Близкие братьев Богдановых утверждают, что они не были привиты, передает France-Presse.

Адвокат братьев Богдановых Эдуар де Ламаз говорит, что Богдановы не были антипрививочниками. «Можно задать вопрос: „Почему они не были привиты?“ Здесь мы входим в гораздо более интимную область, а именно в область медицинской тайны», — подчеркнул адвокат.

«Я 50 раз говорил им привиться от COVID-19», — сказал давний друг братьев Богдановых, бывший министр образования Франции Люк Ферри в интервью Le Parisien после смерти Гришки Богданова. Ферри сказал, что Богдановы не были антипрививочниками, но не считали необходимым прививаться. «Будучи спортивными, без (лишнего) грамма жира, они верили, что вакцина опаснее» для них, чем сама болезнь, — говорит Люк Ферри.

Игорь и Гришка Богдановы (Игорь и Григорий Остасенко-Богдановы) — французские телеведущие, продюсеры, писатели, популяризаторы науки. Они родились в семье художника родом из Петербурга Юрия Остасенко-Богданова и представительницы чешского дворянского рода Майи Коловрат-Краковской.

В 80-х браться Богдановы получили огромную популярность как ведущие первой во Франции научно-фантастической программы «Время X». Впрочем, их преследовала критика научного сообщества и обвинения в плагиате.

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