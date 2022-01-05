Макрон заявил о желании создать трудности невакцинированным: оппозиция выразила протест

Во Франции вспыхнула полемика после заявления президента Макрона, которое тот сделал в интервью газете Le Parisien. Глава государства сказал о том, что у него «есть большое желание» всеми возможными способами «доставать» тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса.

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«Я не сторонник того, чтобы доставать (президент употребил глагол emmerder, который можно перевести на русский по-разному — Прим. RFI) французов. Я целыми днями ругаю администрацию, когда она их блокирует (вводя различные „коронавирусные“ ограничения — Прим. Ред.). Но вот невакцинированные, я действительно хочу их доставать до конца», — сказал Макрон, обвинив противников вакцинации в «огромной моральной ошибке». «Они подрывают то, что является основой нации. Когда моя свобода угрожает свободе других, я становлюсь безответственным. Безответственный человек больше не является гражданином», — также заявил президент.

После этого, как пишет Le Figaro, последовал «шквал возмущенных реакций» со стороны представителей разных сторон политического спектра.

Горячие дебаты прошли в ночь с 4 на 5 января в Национальном собрании, где депутаты от оппозиции потребовали в ответ на слова президента приостановить рассмотрение законопроекта о введении во Франции обязательных «вакцинальных пропусков» для посещения общественных мест и поездок в транспорте. Требование было удовлетворено.

Глава правой фракции «Республиканцы» (LR) Дамьен Абад выразил сожаление по поводу «недостойных, безответственных» высказываний президента, которые являются результатом «грубого цинизма». Уго Берналис, член крайне левой фракции «Непокорная Франция» (LFI), заявил, что Франция сейчас находится в «политическом кризисе, спровоцированном монархом-президентом, который позволяет себе оскорблять часть французского народа».

Представительница ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала LCP осудила заявления «абсолютно неслыханной вульгарности и уровня насилия». «Он (президент — Прим. RFI) является гарантом национального единства, но он забыл об этом», — заверила госпожа Ле Пен, которая, в случае весьма вероятного выдвижения Эмманюэля Макрона на новый президентский срок, будет одной из его основных конкуренток.

Другой ультраправый кандидат в президенты, полемист Эрик Земмур также отреагировал резко. «Это не просто циничное заявление политика, который хочет существовать в президентской кампании. Это осознанная, откровенная жестокость, выставляемая напоказ перед презираемыми французами», — заявил Земмур.

Единая кандидатка в президенты от правых Валери Пекресс также заявила в эфире телеканала CNews, что «возмущена» высказываниями главы государства. По ее словам, президент республики «не поддерживает французов, когда они думают не так, как он», а «оскорбление никогда не является хорошим решение».

Валери Пекресс. AP - Francois Mori

Это мнение разделил кандидат от LFI Жан-Люк Меланшон. В твиттере он осудил «ошеломляющее признание» президента Республики. «Совершенно очевидно, что вакцинальный пропуск — это коллективное наказание индивидуальной свободы», — заявил политик. Кандидат от Французской коммунистической партии (PCF) Фабьен Руссель тоже осудил «недостойное и безответственное заявление» Макрона. «Когда вам приходится убеждать и объединять людей, вы не оскорбляете их…», — заявил коммунист.

Со своей стороны, представители президентского большинства выступили в защиту слов Макрона. В эфире FranceInfo глава президентской фракции «Вперед, Республика!» (LREM) в Нацсобрании Кристоф Кастанер сказал, что французам «нужна эта откровенность». «Слова президента дают ясность, и мы нуждаемся в ней в этот трудный для страны момент. По сути, он несет слово, которое разделяют многие французы», — заверил Кастанер.

Ранее планировалось, что вакцинальные пропуска начнут действовать с середины января, но в связи с задержками, связанными с принятием закона в парламенте, начало действия может быть «отодвинуто» на более поздний срок.

Пока во Франции действуют «санитарные пропуска» — они позволяют невакцинированным людям посещать общественные места, транспорт, кафе и рестораны в случае предоставления отрицательного теста на Covid-19. После принятия закона о «вакцинальных пропусках» обязательным условием для допуска в общественные места и в транспорт будет являться вакцинация.

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