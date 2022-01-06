«Мемориал Франция»: «Ликвидация российского "Мемориала" не оставила Европу равнодушной»

Решение Верховного суда России ликвидировать историческое и просветительское общество «Международный мемориал», а также удовлетворение Мосгорсудом иска прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» вызвали широкий отклик западных СМИ, гражданского общества и политических кругов. Корреспондент Русской службы RFI встретилась с представителями ассоциации «Мемориал Франция» Катрин Гусефф и Аленом Блюмом. По их мнению, роспуск «Мемориала» — не только внутрироссийская проблема.

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Глава Французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал ликвидацию «Мемориала» «ужасной потерей для российского народа». У события есть и европейский аспект, считает историк, заместитель председателя правления «Мемориал Франция» Ален Блюм. Суды, ликвидировавшие «Мемориал», проходили в рождественский период, осложненный санитарными ограничениями. И, тем не менее, отклик французского общества — как СМИ, так и политических кругов — оказался сильным. Теперь, по мнению историка, задача европейских ассоциаций и общества в целом — поддерживать это внимание.

Такого же мнения придерживается член правления ассоциации историк Катрин Гуссефф. Французский «Мемориал» должен продолжать дело восстановления исторической памяти, начатое российскими коллегами. Особую тревогу вызывает судьба ценнейших архивов «Мемориала». Уже сейчас общество начинает возвращать частным лицам документы, переданные ему на временное хранение.

Пока в России не рассмотрены апелляционные жалобы «Мемориала», трудно планировать конкретные действия. Ситуация также осложняется санитарной обстановкой. Так, пришлось отказаться от показа в Париже фильма об истории «Мемориала». Однако, как сообщила Катрин Гуссефф, французская ассоциация вместе с другими европейскими организациями собирается проводить Memorial Lectures, международные конференции на европейском уровне. Существует также возможность обращаться в международные организации.

«Ликвидация „Международного Мемориала“, несомненно, усилила взаимодействие различных европейских ассоциаций, — согласен с мнением коллеги Ален Блюм. — Мы сначала действовали разрозненно, но с появлением первых угроз действия стали слаженнее». Кроме России, «Мемориал» существует в семи странах: Франция, Италия, Чехия, Бельгия, Германия, Украина и Беларусь. Это ассоциации, организации или движения с национальными статусами.

28 декабря «Мемориал Франция» опубликовал в газете Libération статью, в которой решения российских судов в отношении «Мемориала» названы «беспрецедентной атакой на всех тех, кто хочет создать и сохранить память о преступлениях сталинизма и кто работает над историей Советского Союза, которую нельзя свести к официальной истории, навязанной сегодня режимом. Влиятельные французские журналы, как, например, Esprit, готовят также специальные выпуски, посвященные «Мемориалу».

Судьба российского «Мемориала» не оставляет равнодушными и европейские политические круги, в том числе и французские. Быстрый и жесткий ответ французского МИДа говорит о том, что и глава Французской Республики внимательно следит за событиями. Очевидная связь между репрессиями прошлого и настоящего не может не трогать французское общество и главу страны, считают историки.

В беседе с RFI Ален Блюм также заметил, что ликвидация российской просветительской организации напрямую затрагивает французских историков не только потому что они работали с Международным Мемориалом, но и потому что история ГУЛАГа — часть европейской истории. «Россия как бы утверждает „это только наша внутренняя история“, но это не так, — говорит он. — При этом, нанеся удар по „Мемориалу“, власти наносят удар и по уравновешенному диалогу между историками, оставляя пространство для экстремальных точек зрения со всех сторон. „Мемориал“ был и остается единственным участником этого диалога, связанным с гражданским обществом и европейскими историками, который был способен к взвешенному сотрудничеству».

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