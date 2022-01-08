Во Франции противники ковидных «пропусков» снова вышли на демонстрации

Участники парижской акции против ковидных «пропусков», состоявшейся по призыву крайне правого движения «Патриоты», 8 января 2022 г.

В субботу, 8 января, тысячи противников ковидных «пропусков» снова вышли на демонстрации во Франции. Очередные субботние акции протеста прошли на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта о предоставлении «пропусков» только привитым.

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Акции протеста состоялись в Париже, Лионе, Бордо, Марселе, Страсбурге, Тулузе, Монпелье и других городах.

По оценке СМИ, несколько тысяч человек вышли в Париже на акцию по призыву крайне правого движения «Патриоты» кандидата в президенты, бывшей «правой руки» Марин Ле Пен Флориана Филиппо. Другая акция в столице Франции прошла по инициативе «желтых жилетов».

Не обошлось без некоторых инцидентов. В Париже и Монпелье полицейские использовали слезоточивый газ для разгона некоторых протестующих. Как сообщает France Bleu, в Монпелье напряженная ситуация возникла возле префектуры, когда несколько демонстрантов залезли на ограду, а другие пытались отгородиться от полиции «баррикадой». Столкновения между протестующими и правоохранителями имели место в Тулузе, где задержали семь человек, передает La Dépêche.

Два дня назад нижняя палата французского парламента, Национальное собрание, после трех дней бурных дебатов одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий выдачу ковидных «пропусков» только привитым. Сейчас во Франции «пропуск» могут получить и невакцинированные, имеющие на руках свежий отрицательный тест на ковид.

Отмечается, что законопроект был одобрен благодаря голосам почти всего президентского большинства, части «Республиканцев» и социалистов. Против голосовали в частности крайне левые и крайне правые. Проект закона теперь должен быть рассмотрен Сенатом. Ранее в правительстве выражали надежду, что «вакцинационные пропуска» вступят в силу уже с 15 января.

Демонстрации противников ковидных пропусков состоялись через несколько дней после заявления президента Эмманюэля Макрона о желании создать трудности (emmerder) непривитым. Эти слова президента вызвали во Франции возмущение и полемику.

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