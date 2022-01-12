Эмманюэль Макрон представил национальную стратегию по борьбе с эндометриозом

«Эндомарш»: акция французских активистов, пытающихся привлечь внимание к проблеме эндометриоза по случаю Всемирного дня осведомленности об эндометриозе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запуске национальной стратегии по борьбе с эндометриозом. Это гинекологическое заболевание приводит к бесплодию. От эндометриоза страдают около 10% женщин по всему миру.

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«Это не проблема женщин. Это проблема общества», — заявил французский лидер 11 января, представляя план по борьбе с эндометриозом. Это хроническое заболевание, с которым сталкивается каждая десятая женщина, является главной причиной бесплодия во Франции.

L'endométriose.

Ce n’est pas un problème de femmes, c’est un problème de société. La stratégie nationale que nous lançons porte l’espoir d’une meilleure qualité de vie pour des millions de filles et de femmes. pic.twitter.com/86IJj005wU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 11, 2022

О запуске стратегии Эмманюэль Макрон объявил в соцсетях. На сайте Елисейского дворца были опубликованы видеосвидетельства женщин, столкнувшихся с этой болезнью.

Цель французской кампании по борьбе с эндометриозом — сделать болезнь видимой, повысить осведомленность о ее существовании, лучше диагностировать и лечить. По словам французского президента, на борьбу с эндометриозом будут выделены необходимые средства, однако точной суммы он не назвал. В Елисейском дворце уточнили, что речь идет о специальном бюджете.

Глава ассоциации Endofrance Ясмин Кандо (Yasmine Candau) в эфире радиостанции Franceinfo 12 января приветствовала запуск национальной стратегии. По ее словам, сам факт, что эта тема обсуждается на высшем уровне, можно считать первым шагом на пути к победе. Однако необходимо «идти дальше»: прежде всего, повышать квалификацию медицинских работников, которые по-прежнему плохо знакомы с этим заболеванием.

При эндометриозе ткань, подобная эндометрию (внутреннему слою матки), разрастается за пределами матки, вызывая в том числе сильные боли при менструации. Из-за многообразия симптомов заболевание не всегда правильно диагностируют. Как отмечает ВОЗ, на сегодняшний день общепринятых методов лечения эндометриоза не существует.

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