Эмманюэль Макрон представил национальную стратегию по борьбе с эндометриозом

Опубликовано:

«Эндомарш»: акция французских активистов, пытающихся привлечь внимание к проблеме эндометриоза по случаю Всемирного дня осведомленности об эндометриозе.
«Эндомарш»: акция французских активистов, пытающихся привлечь внимание к проблеме эндометриоза по случаю Всемирного дня осведомленности об эндометриозе. AFP - ZAKARIA ABDELKAFI
RFI
1 мин

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запуске национальной стратегии по борьбе с эндометриозом. Это гинекологическое заболевание приводит к бесплодию. От эндометриоза страдают около 10% женщин по всему миру.

Реклама

«Это не проблема женщин. Это проблема общества», — заявил французский лидер 11 января, представляя план по борьбе с эндометриозом. Это хроническое заболевание, с которым сталкивается каждая десятая женщина, является главной причиной бесплодия во Франции. 

О запуске стратегии Эмманюэль Макрон объявил в соцсетях. На сайте Елисейского дворца были опубликованы видеосвидетельства женщин, столкнувшихся с этой болезнью.

Цель французской кампании по борьбе с эндометриозом — сделать болезнь видимой, повысить осведомленность о ее существовании, лучше диагностировать и лечить. По словам французского президента, на борьбу с эндометриозом будут выделены необходимые средства, однако точной суммы он не назвал. В Елисейском дворце уточнили, что речь идет о специальном бюджете.

Глава ассоциации Endofrance Ясмин Кандо (Yasmine Candau) в эфире радиостанции Franceinfo 12 января приветствовала запуск национальной стратегии. По ее словам, сам факт, что эта тема обсуждается на высшем уровне, можно считать первым шагом на пути к победе. Однако необходимо «идти дальше»: прежде всего, повышать квалификацию медицинских работников, которые по-прежнему плохо знакомы с этим заболеванием.

При эндометриозе ткань, подобная эндометрию (внутреннему слою матки), разрастается за пределами матки, вызывая в том числе сильные боли при менструации. Из-за многообразия симптомов заболевание не всегда правильно диагностируют. Как отмечает ВОЗ, на сегодняшний день общепринятых методов лечения эндометриоза не существует.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями