Во Франции началась забастовка учителей из-за санитарного протокола в школах

Во Франции в четверг, 13 января, проходит общенациональная забастовка учителей. По всей стране на работу не вышли более 60% педагогов лицеев и колледжей, утверждает профсоюз Snes-FSU. Сотрудники школ недовольны санитарными протоколами, действующими в заведениях в связи с эпидемией коронавируса.

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Забастовка учителей стала крупнейшей с 2017 года, пишут французские СМИ. Прекратить свою работу педагогов призвали 11 профсоюзов. Учителя выйдут на акции протеста по всей Франции. В Париже манифестация начнется в 14 часов недалеко от здания Сената, где накануне был одобрен закон о так называемых «вакцинальных пропусках».

Организаторы акций протеста выступают против санитарных протоколов в школах. Речь идет о списке процедур, которым должны руководствоваться в администрации учебных заведений в случае выявления у учеников COVID-19. Этот протокол неоднократно менялся по решению правительства. Сейчас для возвращения в школу ученикам, которые контактировали с зараженными коронавирусом, необходимо сдать три экспресс-теста. Сдавать анализ по технологии ПЦР больше не требуется.

Манифестация учителей и учащихся в Марселе, 13 января 2022. AP - Daniel Cole

Накануне организаторы забастовки сообщили, что работу прекратят по крайней мере половина школ.

По мнению протестующих, действующие протоколы не помогают предотвратить распространение коронавируса. Профсоюзы требуют принять превентивные меры для борьбы с эпидемией — проводить больше тестов на COVID-19 и закрывать школьные классы в случае заражения коронавирусом. Кроме того, участники забастовки жалуются на недостаток масок, отсутствие датчиков углекислого газа в помещениях и недостаточное число замен заболевших педагогов.

Акция протеста учителей в Париже, 13 января 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

В правительстве считают, что учителя устроили забастовку «не против санитарных протоколов», а «против коронавируса». Министр образования страны Жан-Мишель Бланкер заявил, что протестное движение не поможет остановить распространение COVID-19, и призвал французов «объединиться» и сохранить школы открытыми.

Парижские учителя на манифестации 13 января 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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