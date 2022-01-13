СМИ: Мухтар Аблязов добился прекращения преследования во Франции

Мухтар Аблязов после выхода из тюрьмы в декабре 2016 года

Казахстанский оппозиционер и бизнесмен Мухтар Аблязов добился прекращения преследования во Франции в связи с истечением срока давности. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на судебные источники и адвоката Аблязова Карима Бейлуни. Ранее олигарху предъявили обвинения в хищении в особо крупном размере у БТА-банка.

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«Это большая победа после всех испытаний, через которые прошел Аблязов и его семья», — заявил AFP Карим Бейлуни. Адвокат Елена Федерова, которая представляет интересы казахстанского БТА-банка, заявила, что решение будет обжаловано в Кассационном суде.

Как утверждает агентство, решение о снятии обвинений было принято после ходатайства адвоката Аблязова о превышении срока давности.

Ранее RFI сообщало, что в октябре 2020 года Мухтару Аблязову предъявили обвинения в хищении более чем шести миллиардов евро в Казахстане. По версии правительства Казахстана, которое и подало заявление, бизнесмен украл средства у БТА-банка, которым руководил до его национализации в 2009 году. В Казахстане его заочно признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Аблязов неоднократно называл свое преследование политически мотивированным. Во Францию он бежал из Казахстана после того, как там было возбуждено уголовное дело против него. В 2013 году Аблязова задержали во Франции по запросу властей Казахстана. Однако в его выдаче суд отказал. В 2020 году французские власти предоставили Аблязову политическое убежище.

В 2001 году Аблязов стал одним из создателей оппозиционной партии «Демократической выбор Казахстана». В 2018 году суд в Казахстане признал это движение экстремистской организацией.

После начала митингов в Казахстане Аблязов назвал себя «лидером протестов». В интервью Reuters он заявил, что готов возглавить временное правительство.

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