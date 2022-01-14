Во Франции вышел новый роман Мишеля Уэльбека «Уничтожить»: книга бьет рекорды продаж

Восьмой роман одного из самых известных французских авторов вышел во Франции 7 января. «Уничтожить» Мишеля Уэльбека был опубликован 300-тысячным тиражом. За первую неделю в книжных магазинах было продано 75 тысяч экземпляров, сообщает 13 января Livres Hebdo. Французские критики разошлись в оценке произведения: кто-то увидел в «Уничтожить» великий гуманистический роман, кто-то — книгу «со множеством сюжетных линий, которые никуда не ведут».

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В том, что новый роман Мишеля Уэльбека мгновенно станет самой продаваемой книгой во Франции, сомневаться не приходилось. За первую неделю было распродано 75 тысяч экземпляров. 736-страничный роман был издан в дорогом твердом переплете, непривычном для французского книжного рынка и оформленном по эскизу самого писателя.

В «Уничтожить» («Anéantir», изд. Flammarion) 65-летний Уэльбек возвращается к дорогим для него темам: меланхоличному, мрачному и деградирующему миру, экзистенциальной пустоте, поиску любви и размышлениям о смерти.

Le Monde называет роман «политическим триллером». Le Figaro добавляет, что автор «лавирует между фантастическим триллером, политической комедией и семейной мелодрамой». Главный герой романа — 47 летний Поль Резон (Paul Raison), высокопоставленный чиновник в министерстве экономики и финансов. Действие «Уничтожить» разворачивается в недалеком будущем: во время президентской кампании 2027 года, в которой участвует начальник Поля — министр экономики по имени Брюно Жюж (Bruno Juge), вдохновленный образом действующего министра Брюно Ле Мера.

736-страничный роман Мишеля Уэльбек был издан в дорогом твердом переплете, непривычном для французского книжного рынка и сделанном по эскизу самого писателя Thomas COEX AFP

Поль живет в 12-м округе Парижа вместе с женой Прюданс, с которой их почти ничего не связывает. У них нет детей, но у каждого есть своя комната и своя полка в холодильнике.

Хотя Мишель Уэльбек и концентрируется на темах любви и смерти, его волнует множество других сюжетов, отмечает Francetvinfo:

Зеленые овощи, политика, безработица, индуизм, Бог, религия, сатанизм, больница, ислам, суицид, оральный секс, новые технологии, Конан Дойль, Европа, мигранты, активисты «Черного блока», «Славное тридцатилетие», эфирные масла, разрастание пригородов, семья, лечение зубов, нумерология, эвтаназия, конец капитализма, ядерная энергия, старение Европы, Паскаль...

«Писатель продолжает описывать современное общество, как это делали авторы XIX века, связывая элементы, из которых складывается наша ежедневная жизнь, с универсальными метафизическими сюжетами», — пишет литературный критик Francetvinfo, называющая «Уничтожить» «гуманистическим романом с уклоном в пессимизм».

«Виртуозным романом о мире на грани хаоса» называет новую книгу Уэльбека правое издание Le Figaro:

Франция, Европа, Запад потеряны. Общее бессилие и вездесущий нигилизм. Единственное утешение: быть частью тех, «кто любил друг друга до последнего».

Впрочем, не все местные журналисты восхищаются последней книгой самого читаемого за границей французского автора. Критики интеллектуальной передачи «Маска и перо» (Le masque et la plume) на радио France Culture остались разочарованными. Одна из них назвала «Уничтожить» «плоским, вызывающим скуку» романом, «полным сюжетных линий, которые никуда не ведут».

По случаю выхода своего романа Уэльбек пообещал не давать интервью, однако сделал исключение для Le Monde. Издание выпустило большое интервью с писателем в двух частях. В нем он рассуждал о детстве, снах, «Бесах» Достоевского и борьбе со злом.

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