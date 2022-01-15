Экс-министр юстиции Франции объявила себя претенденткой на пост президенты

69-летняя Кристиан Тобира, бывший министр юстиции, официально объявила о своем намерении выдвинуться на пост кандидата в президенты Франции. В то же время она отметила, что окончательное решение о ее выдвижении должны будут принять левые избиратели — в ходе проведения «народных праймериз» в конце января.

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Заявление было сделано в субботу, 15 января, в Лионе.

Объявляя себя претенденткой на Елисейский дворец, бывший министр юстиции заявила, что хочет «внести свой вклад в борьбу против деморализации и языка ненависти», против «рисков социальной дезорганизации».

«Я беру на себя обязательства, потому что разделяю с вами желание иметь другую форму правления, при которой решения принимаются четко и ответственно», — сказала госпожа Тобира, работавшая министром юстиции (2012-2016) при президенте-социалисте Франсуа Олланде.

Она также заявила, что хотела бы созвать «конференцию по заработной плате и сформировать правительство, «которое знает, как вести диалог, а не как морализаторствовать» — и представить программу, основанную на защите молодежи, социальной справедливости и защите окружающей среды.

Госпожа экс-министр, известная во Франции, в частности, принятием закона о признании рабства преступлением против человечности, а также закона о «браке для всех» (позволившего создавать гомосексуальные брачные союзы), таким образом, положила конец ожиданиям, которые она вызвала у части левых избирателей 17 декабря, объявив, что «рассматривает» возможность стать кандидатом — с учетом «тупика» в среде находящихся в кризисе французских левых.

До президентских выборов, которые пройдут в апреле, осталось менее трех месяцев. Не известно, сможет ли Кристиан Тобира преуспеть в попытке объединения хотя бы более-менее значительной части левого электората, в то время как некоторые социалисты до сих пор считают (как отмечает AFP), что выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах 2002 года привело к тому, что главный кандидат от Соцпартии Лионель Жоспен неожиданно не смог попасть во второй тур, проиграв с незначительным перевесом ультраправому Жан-Мари Ле Пену. Сама госпожа Тобира получила в первом туре тех выборов 2,32% голосов.

О намерении принять участие (в качестве кандидатов) в «народных праймериз» для выдвижения «единого» кандидата от левых уже объявили 7 политиков, включая Кристиан Тобира, главу крайне левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люка Меленшона, представителя партии Европа-Экология-Зеленые Янника Жадо, социалистку, мэра Парижа Анн Идальго, евродепутата Пьера Ларрутюру. Кроме того, свое намерение голосовать на этих праймериз подтвердили на сегодняшний день чуть больше 120 тысяч сторонников левых взглядов, пишет Le Monde.

Праймериз должны состояться 27 и 30 января.

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