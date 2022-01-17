«Выбрать Францию – 2022»: французские предприятия получат еще €4 млрд прямых иностранных инвестиций

Президент Эмманюэль Макрон в производственном центре немецкого химического гиганта BASF во Французском Эльзасе в рамках международного инвестиционного форума «Choose France» 17 января 2022.

Более 4 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций в экономику Франции в рамках двух десятков крупных проектов зарубежных компаний, создание более 10 тысяч новых рабочих мест. Таковы итоги международного инвестиционного форума «Choose France» (выбрать Францию), который прошел 17 января уже в пятый раз по инициативе президента Эмманюэля Макрона. Ежегодная встреча руководителей крупных зарубежных компаний, работающих во Франции, в этом году состоялась за три месяца до выборов главы французского государства.

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Инвестиционный форум «Choose France» (Выбрать Францию) был задуман Эмманюэлем Макроном после его прихода на пост президента пять лет назад и проводится регулярно с 2018 года. На этой встрече руководителей крупных зарубежных компаний, которые работают во Франции и вкладывают средства в ее экономику, традиционно объявляют о новых значимых инвестиционных проектах. Все предыдущие годы форум «Выбрать Францию» торжественно проходил в Версальском дворце. В этот раз из-за эпидемиологической ситуации парадную встречу отменили, а мероприятие прошло в виртуальном и децентрализованном формате.

В администрации президента объявили о новых крупных инвестиционных проектах — числом 21 на общую сумму более €4 млрд. Эти вложения иностранных инвесторов позволят создать во Франции более 10 000 рабочих мест, — сообщили в Елисейском дворце.

Два самых крупных проекта лично приветствовал президент Макрон, а министры правительства 17 января посетили французские предприятия зарубежных компаний, в развитие которых обещаны новые инвестиции.

В Елисейском дворце Макрон принял главу американской корпорации Eastman, которая вложит €850 млн в строительство во Франции завода по переработке пластика, создав 350 рабочих мест. Предприятие займется утилизацией тканей и упаковочного материала для получения переработанного полиэстера.

Во второй половине дня президент Макрон посетил Эльза, где крупнейший в мире химический концерн, немецкий BASF планирует построить новый завод для производства нейлоновых волокон и тканей. Объем инвестиций — €300 млн. Строительство завода обеспечит работой 500 человек, на самом предприятии будет работать всего 50 сотрудников.

EN DIRECT | À Chalampé dans le Haut-Rhin, le Président @EmmanuelMacron rencontre les salariés de BASF, entreprise allemande qui confirme son choix : la France ! Écoutez son discours : https://t.co/PnoHnzyWgY — Élysée (@Elysee) January 17, 2022

На форуме «Выбрать Францию – 2022» объявлено о крупных инвестициях в фармацевтической отрасли. €520 млн во Франции намерен вложить американский концерн Pfizer. Речь идет о совместном проекте с французской компанией Novasep, чей завод будет включен в цепочку производства препарата против ковида Paxlovid.

€118 млн в модернизацию своих французских заводов вложит британский фармконцерн GSK. 600 новых рабочих мест создаст во Франции немецкая фармацевтическая группа Merck.

Американская компания Equinix, которая занимается цифровой инфраструктурой и созданием дата-центров, в ближайшие три года инвестирует во Франции €750 млн, создав 165 рабочих мест и построив в парижском регионе свою десятую по счету «серверную ферму», центр хранения и обработки данных.

О новых инвестициях— по случаю форума «Выбрать Францию – 2022» — объявили также шведская Ikéa (€650 млн), мексиканская Alsea (€100 млн), которая владеет лицензией на эксплуатацию французской сети кафе Starbucks, а также бельгийская X-Fab, которая восстановит в парижском регионе завод по выпуску полупроводников для автомобильной промышленности.

В Елисейском дворце 17 января напомнили, что по результатам предыдущих четырех форумов «Выбрать Францию» в 55 крупных инвестиционных проектов зарубежные компании уже вложили 8 миллиардов евро. В стране создано более 13 000 новых рабочих мест. Эти проекты получают субсидии из французского бюджета в среднем на уровне 5 – 10% своей стоимости.

France-Presse отмечает, что на президентском форуме «Выбрать Францию» ежегодно объявляют лишь о самых крупных вложениях иностранных компаний. Всего же правительственное агентство Business France за период 2017 – 2020 годов насчитало во Франции 5300 иностранных инвестиционных проектов, благодаря которым было создано или сохранено 140 000 рабочих мест.

В 2019 и 2020 годах Франция занимала первое место среди стран Европы по объему иностранных инвестиций, согласно рейтингу аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young), одной из четырех крупнейших в мире аудиторских фирм.

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