Кандидат в президенты Франции подала жалобу на президента Азербайджана из-за «угрозы убийством»

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Валери Пекресс возмутилась отсутствием реакции со стороны властей страны после заявлений Ильхама Алиева о ее поездке в Нагорный Карабах. В интервью радиостанции Europe 1 глава региона Иль-де-Франс заявила, что подала жалобу в правоохранительные органы на президента Азербайджана из-за «угрозы убийством».

Реклама Читать далее

В декабре, незадолго до католического Рождества, Валери Пекресс отправилась в Армению. В ходе этой поездки глава региона Иль-де-Франс и кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» посетила Нагорный Карабах.

«Я поехала в Армению, потому что меня крайне волнует вопрос христиан Ближнего Востока и потому что защищать Армению очень важно», — отметила она в эфире Europe 1 17 января.

Узнав о визите, МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах Франции ноту протеста. Позднее, 12 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что если бы в Баку знали об этом визите, то «не выпустили бы» Пекресс обратно во Францию.

«Это была организованная поездка, так как Валери Пекресс не смогла поехать в желаемом сопровождении, они поехали ограниченным числом. С ней были бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один депутат. Они тайно въехали туда и вернулись. Это стало известно после их возвращения, так как, наверное, они опасались, что мы остановим их в Лачинском коридоре. Потому что если бы мы знали, что они находятся там, то однозначно не выпустили бы их обратно», — заявил президент Азербайджана.

Валери Пекресс назвала слова Алиева «шокирующими». «Что это значит? — сказала она в понедельник, 17 января, в эфире радиостанции Europe 1. — Что он (Алиев) нарушил бы суверенитет другого государства?». Кандидат в президенты также осудила отсутствие поддержки со стороны французских властей в ее адрес.

«Оглушительная тишина правительства, которое не защищает кандидата в президенты, возмутительна», — добавила Пекресс.

В воскресенье, 16 января, видные представители правой партии «Республиканцы» опубликовали в издании JDD открытое обращение на имя президента Эмманюэля Макрона. В нем они выразили возмущение словами Ильхама Алиева, назвав их «призывом к ненависти в адрес французского политика», а также «едва прикрытой угрозой против нашей нации, нашего правительства и его представителей».

«Мы просим вас потребовать официальных извинений от Республики Азербайджан, а также — в случае их отсутствия в кратчайшие сроки — рассмотреть возможность отозвать нашего посла. От этого зависит честь Франции», — говорится в этом обращении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока никак не отреагировал на призыв «Республиканцев». Глава фракции «Вперед, Республика» в Национальном собрании Кристоф Кастанер заявил в понедельник в эфире BFMTV/RMC, что глава государства «регулярно отзывается на ситуации, когда речь идет об угрозах политикам».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться