Эрика Земмура приговорили к 10 тысячам евро штрафа за слова о несовершеннолетних мигрантах

Во Франции крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура приговорили к 10 тысяч евро штрафа за его слова о несовершеннолетних безнадзорных мигрантах.

Исправительный суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за его слова о безнадзорных несовершеннолетних мигрантах, сказанные больше года назад в эфире телеканала CNews. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает AFP.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения, запросившего «сто дней штрафа»: по сто евро за каждый день. В случае невыплаты штрафа кандидату в президенты грозит тюремное заключение. Телеканал CNews также приговорили к выплате 3000 евро штрафа, как того требовал гособвинитель.

Сам Эрик Земмур на оглашение приговора не явился. Его также не было на заседании суда в ноябре. Адвокат политика и публициста Оливье Пардо объявил, что обжалует это решение.

В своем твиттере кандидат в президенты, известный своими скандальными заявлениями о мигрантах и иностранцах, распространил специальное заявление. В нем он назвал решение суда «идеологически обусловленным и глупым».

Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. pic.twitter.com/KDyXiFK0oj — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 17, 2022

«Правда заключается в том, что «безнадзорные несовершеннолетние мигранты» зачастую являются совершеннолетними и совсем не безнадзорными. Их характеризует незаконное присутствие на нашей территории и склонность к преступности», — написал он в этом заявлении.

29 сентября 2020 в эфире частного телеканала CNews Эрик Земмур назвал безнадзорных несовершеннолетних мигрантов «ворами», «убийцами» и «насильниками».

Около 30 правозащитных организаций, в том числе Лига прав человека (LDH), Международная лига против расизма и антисемитизма (Licra) и SOS-Racisme, а также около двадцати советов департаментов (органы местного самоуправления во Франции, занимающиеся проблемой безнадзорных несовершеннолетних мигрантов. — RFI) подали жалобу против публициста по обвинению в «возбуждении ненависти и вражды» и «оскорблении на расовой почве».

Во Франции остро стоит проблема присутствия иностранцев, запрашивающих документы как «безнадзорные несовершеннолетние». По данным на 2019 год, более 17 000 иностранцев, большей частью уроженцев Гвинеи, Мали и Кот-д’Ивуар, заявили о себе на территории Франции как о «безнадзорных несовершеннолетних». По сведениям местных властей, лишь около трети иностранцев, представляющихся несовершеннолетними, являются таковыми в действительности.

63-летний Эрик Земмур выступает с одиозными заявлениями в адрес иностранцев, в первую очередь иммигрантов, а также в адрес ислама и мусульман. В частности, в прошлом году он предлагал «заставить» проживающих во Франции людей «давать детям только французские имена», а в интервью в 2014 году в ответ на вопрос итальянского журналиста допустил возможность «депортации» пяти миллионов французских мусульман.

В 2011 году исправительный суд Парижа также приговорил публициста к штрафу по обвинению в «оскорблении на расовой почве» после того, как Земмур в эфире телеканала Canal+ заявил, что «большинство наркоторговцев — это арабы и чернокожие».

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