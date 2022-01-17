Эрика Земмура приговорили к 10 тысячам евро штрафа за слова о несовершеннолетних мигрантах

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Во Франции крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура приговорили к 10 тысяч евро штрафа за его слова о несовершеннолетних безнадзорных мигрантах.
Во Франции крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура приговорили к 10 тысяч евро штрафа за его слова о несовершеннолетних безнадзорных мигрантах. AFP - BERTRAND GUAY
RFI
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Исправительный суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за его слова о безнадзорных несовершеннолетних мигрантах, сказанные больше года назад в эфире телеканала CNews. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает AFP.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения, запросившего «сто дней штрафа»: по сто евро за каждый день. В случае невыплаты штрафа кандидату в президенты грозит тюремное заключение. Телеканал CNews также приговорили к выплате 3000 евро штрафа, как того требовал гособвинитель.

Сам Эрик Земмур на оглашение приговора не явился. Его также не было на заседании суда в ноябре. Адвокат политика и публициста Оливье Пардо объявил, что обжалует это решение.

В своем твиттере кандидат в президенты, известный своими скандальными заявлениями о мигрантах и иностранцах, распространил специальное заявление. В нем он назвал решение суда «идеологически обусловленным и глупым».

«Правда заключается в том, что «безнадзорные несовершеннолетние мигранты» зачастую являются совершеннолетними и совсем не безнадзорными. Их характеризует незаконное присутствие на нашей территории и склонность к преступности», — написал он в этом заявлении.

29 сентября 2020 в эфире частного телеканала CNews Эрик Земмур назвал безнадзорных несовершеннолетних мигрантов «ворами», «убийцами» и «насильниками».

Около 30 правозащитных организаций, в том числе Лига прав человека (LDH), Международная лига против расизма и антисемитизма (Licra) и SOS-Racisme, а также около двадцати советов департаментов (органы местного самоуправления во Франции, занимающиеся проблемой безнадзорных несовершеннолетних мигрантов. — RFI) подали жалобу против публициста по обвинению в «возбуждении ненависти и вражды» и «оскорблении на расовой почве».

Во Франции остро стоит проблема присутствия иностранцев, запрашивающих документы как «безнадзорные несовершеннолетние». По данным на 2019 год, более 17 000 иностранцев, большей частью уроженцев Гвинеи, Мали и Кот-д’Ивуар, заявили о себе на территории Франции как о «безнадзорных несовершеннолетних». По сведениям местных властей, лишь около трети иностранцев, представляющихся несовершеннолетними, являются таковыми в действительности. 

63-летний Эрик Земмур выступает с одиозными заявлениями в адрес иностранцев, в первую очередь иммигрантов, а также в адрес ислама и мусульман. В частности, в прошлом году он предлагал «заставить» проживающих во Франции людей «давать детям только французские имена», а в интервью в 2014 году в ответ на вопрос итальянского журналиста допустил возможность «депортации» пяти миллионов французских мусульман.

В 2011 году исправительный суд Парижа также приговорил публициста к штрафу по обвинению в «оскорблении на расовой почве» после того, как Земмур в эфире телеканала Canal+ заявил, что «большинство наркоторговцев — это арабы и чернокожие».

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